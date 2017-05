Simeone: "Somos el Atlético de Madrid, somos capaces de todo"

Google Plus

Foto: Club Atlético de Madrid

Diego Pablo Simeone habló tanto en rueda de prensa como en zona mixta al término del encuentro contra el Real Madrid. El conjunto rojiblanco fue incapaz de competir ante un equipo liderado por Cristiano Ronaldo, que marcó un hat-trick, y sale del Bernabéu con pocas opciones para el partido de vuelta del Calderón. "El primer tiempo estuvo igualado, pudimos haber marcado con la ocasión que tuvo Gameiro, pero Keylor Navas respondió bien. En la segunda, fueron superiores. Ellos se han llevado la primera parte de la eliminatoria, queda la segunda", explicaba el Cholo sobre el transcurso del partido.

"Tenemos que intentar hacer algo imposible. Somos el Atlético de Madrid"

El primer gol del delantero portugués pudo ser anulado por posible fuera de juego del jugador, lo cual no ha pasado desapercibido para el técnico colchonero, que se mostró descontento con la decisión arbitral de validar el gol: "Daba igual que la defensa fuera arriba o abajo, el árbitro dio gol y hubiera decidido lo que quería, aún así fueron mejores".

El Atlético llegaba al vital duelo de semifinales de la Champions con bajas importantes como la de Juanfran y Vrsaljko en el lateral derecho, que ha obligado a Lucas Hernández a ejercer una función que no acostumbra. El joven jugador sufrió al jugar a banda cambiada y tuvo mucho trabajo ante la insistencia del Madrid de penetrar por banda izquierda continuamente. Aún así, Simeone aseguraba que "Lucas estuvo bien, jugó en una posición que no es la suya y que es totalmente diferente".

"Aún queda la segunda parte de la eliminatoria"

El abultado resultado en contra que obtuvo el Atlético de Madrid hundió moralmente a jugadores y afición, pero no al capitán del barco, al míster argentino. El Cholo ya ha empezado a jugar el partido de vuelta y lanza un mensaje muy claro para los que no crean en una posible remontada en el Calderón: "Las dificultades existen. Para muchos un 3-0 será un imposible, para mí no. Tenemos aún el partido de vuelta y tenemos nuestras opciones".

"Lo bonito del fútbol es que tiene cosas inesperadas. Es complicado, pero nos jugaremos hasta la última gota de posibilidad que tengamos", concluía Simeone.