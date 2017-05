Errar, marcar; perder y ganar

Google Plus

Imagen del primer gol de Cristiano / Foto: Daniel Nieto - VAVEL

El Real Madrid saca billete adelantado para la Final de Cardiff tras vapulear a un pobre Atlético de Madrid. Cristiano Ronaldo disfrazado de héroe oportunista, maquilló cada jugada de peligro en gol hasta tres veces, como tres puñales. No hubo reacción, no hubo cambio de dirección del viento, el Real Madrid fue soberano y el Atleti llegó al límite de sus posibilidades. Zidane se encumbra a la sombra de un equipo armado y rearmado. Simeone llora a la puerta de su gran obra.

Lejos quedan, o eso parece, los arranques temidos de un Atleti con firma cholista. También quedan lejos las malas tardes de Cristiano y del Real Madrid, por lo menos noches europeas. Descolocación colchonera, multitud y confianza merengue empezaron a desnivelar el estadio y Keylor bien pudo ver el partido desde la azotea. Se olía el peligro, se intuía el gol, no era cuestión de poderes mágicos, era cuestión de sensación. Y sin preámbulos, gol del Real Madrid sin llegar a la decena de minutos. Cabezazo impecable del 7 portugués en el área pequeña.

El segundo gol reflejó el partido vivido; tres errores en defensa del Atleti y oportunismo de Cristiano Ronaldo

Se esperaba pues una reacción rojiblanca y lo cierto es que en cierto modo la hubo. El equipo se fue colocando y Griezmann fue apareciendo para, por lo menos, saludar al fondo contrario. Algo es algo, pero no es lo suficiente en una semifinal de Champions. El equipo nunca escuchó el sonido del engranaje engranado. Nunca consiguió pulsar la tecla de la comodidad, y el Madrid con poco asustaba. Carvajal –lesionado al borde del descanso- y Marcelo, como se esperaba, fueron la clave para liberar a la zona media y para asustar. Lucas Hernández sufrió el cambio de pierna y los intentos de amedrentamiento de Ramos, pero no se arrugó en ningún momento.

Hay gente que no quiere reconocer los méritos de Simeone y en días como hoy relucen. Más cuando tu delantero centro, con el que aspiras ganar títulos, es un dilema, sin finura y recién salido del horno de una lesión. Una de tantas piezas que no encajan en un equipo ganador de títulos y en las que el Madrid encaja a ritmo de salsa. El equipo de Zidane ganó, sin despeinarse ni con influencias tácticas, en casi todo. El Atleti acumuló errores durante todo el encuentro. Koke dejó claro de nuevo que el correr maratones cada partido no hace ganar un peso con balón que sigue sin asumir.

Entre todo el rollo, y los inoperantes cambios, llegó el segundo haciendo honor al partido rojiblanco y recordando épocas peores. Tres fallos consecutivos en defensa, una carambola desastrosa que acabó con el balón en el área, sin marca a Cristiano Ronaldo. El resultado es fácil de adivinar. Mismo resultado cuando un pase de la muerte y sin oposición llega al mismo protagonista poco después. 3-0 y partido, y eliminatoria, visto para sentencia. El resto fue una pélicula de drama, de suspense. De ver cerca otro gol más y un equipo con el alma rota.

Cristiano Ronaldo no acabó despeinado y anotó un triplete justiciero. Griezmann acabó el partido con una goleada encima y bajando a recuperar un balón en los últimos minutos. Zidane ha alcanzado otra final sin conseguir siquiera poner un sello de ese algo que se supone que tiene/tendrá. Simeone lleva años construyendo una nave a base de productos reciclados pero vuelve a fallar en el último tramo. Esta es la diferencia que hay y que hubo en el Bernabéu. El Atleti, salvo sorpresa épica e histórica, llegó hasta donde pudo. El Real Madrid va sacando billete para Cardiff.