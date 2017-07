Enrique Cerezo: "Saúl es del Atleti y no se va a ir a ninguna parte"

Enrique Cerezo, en la presentación de la estación 'Estadio Metropolitano' / Foto: Atlético de Madrid

En la mañana de este miércoles tuvo lugar la inauguración oficial del nuevo nombre de la estación más cercana al campo del Atlético de Madrid, ‘Estadio Metropolitano’. Aunque desde el pasado lunes, la nueva denominación ya se podía ver en rótulos y planos, desde el club rojiblanco han organizado un pequeño acto de presentación; ocasión que ha sido aprovechada por Enrique Cerezo para repasar la actualidad colchonera.

Las primeras palabras del presidente rojiblanco, como correspondía, fueron dirigidas a los responsables directos de que los aficionados del Atlético vayan a disfrutar de esta espectacular estación de Metro: “Quiero dar las gracias a la Comunidad de Madrid y a Metro de Madrid porque ésta es una estación magnífica”. Y una vez concluida la parte más protocolaria, Cerezo entró a valorar los temas que más están dando que hablar en los últimos días.

“Saúl es muy buen jugador y tiene un contrato de larga duración con el Atlético"

Como no podía ser de otra forma, las primeras preguntas de los periodistas iban dirigidas a conocer el futuro de Saúl. El ‘8’ rojiblanco está maravillando a Europa con su actuación en el Europeo sub 21 y no es de extrañar que lluevan ofertas de grandes equipos para hacerse con sus servicios. “Saúl es muy buen jugador y tiene un contrato de larga duración con el Atlético. ¿Este año toca preguntar por Saúl? Bueno, lo soportaremos, pero no creo que tenga ningún compromiso con ningún otro club. Saúl es del Atleti y no se va a ir a ninguna parte”, explicó con contundencia Cerezo.

"Theo es un gran futbolista, si es madridista, hasta ahora ha estado equivocado de bando"

No será, seguro, la última vez que el presidente deba responder a cuestiones sobre la posible salida de Saúl. Y tampoco se librará de recibir preguntas sobre una de las posibles incorporaciones al equipo de cara a la próxima temporada: Diego Costa. Aunque en este caso, Cerezo recurrió a la sanción de la FIFA para salir del paso: “El problema que tenemos en estos momentos es que no podemos fichar, si no, estaríamos encantados de haber hecho un magnífico equipo, un poquito mejor que el que ya tenemos”.

Otro de los futbolistas que suena para ponerse a las órdenes de Simeone es Zlatan Ibrahimovic. Pero lejos de aclarar si han existido o no conversaciones con el delantero sueco, Cerezo trató el tema con la ambigüedad que le caracteriza: “A lo mejor hemos hablado con la familia de Ibrahimovic, pero con él no. Ahora estamos en otra línea”.

Por último, el presidente rojiblanco valoró las últimas palabras de Theo Hernández, en las que afirmaba haber soñado con vestir la camiseta del Real Madrid desde pequeño: “No tenía ni idea de esas palabras, pero cada uno tiene sus ilusiones. Theo es un gran futbolista, si es madridista, hasta ahora ha estado equivocado de bando”.