Anuario VAVEL Real Betis 2016: Riza Durmisi, la primera incorporación estival

Fotomontaje: Anxo Rei

Riza Durmisi se convirtió en la primera incorporación del nuevo proyecto verdiblanco para la campaña 2016/17, llevado a cabo por Miguel Torrecilla. Con este fichaje se buscó la salida a Vargas, ya que este lateral vino como su sustituto.

Durmisi, en una de sus primeras declaraciones afirmó: "No fui al Celta porque su director deportivo se marchó al Betis. Y me quería realmente, así que me fichó. Estuve a punto de ir al Celta, y también al Bremen”.

El lateral, que se describe a él mismo como "un jugador ofensivo" al que le gusta "regatear", irse del rival y "dar asistencias", sabe que si quiere "ser un jugador 'top'" necesita mejorar en defensa. Y en eso, afirmaba ante los medios, es en lo que está trabajando. Pero como él bien sabe: “En España se juega y se piensa más rápido”.

Durmisi fue protagonista en el partido de ida de la Copa del Rey disputado en el Benito Villamarín El lateral se caracteriza por ser rápido, tener visión de juego y tener buen centro. El partido de la Copa del Rey supuso la vuelta de Durmisi al once inicial ya que el futbolista no jugaba dese el 15 de octubre (Betis 1-6 Madrid).

El danés fue titular en las primeras cinco jornadas a las órdenes de Gustavo Poyet. De los 18 encuentros jugados, este futbolista ha participado en 11: FC Barcelona, Deportivo de La Coruña, Valencia CF, Granada CF, Sevilla FC, Real Madrid, Celta de Vigo, Athletic Club de Bilbao, Deportivo Alavés y la ida y vuelta de la Copa del Rey. Con esto, suma cinco derrotas, tres victorias y tres empates.

Durmisi ha sido ausencia en varios partidos y varias secciones debido a las molestias que ha sufrido en su rodila izquierda. En su lugar, jugó el canterano Álex Martínez. Las lesiones le impidieron tener continuidad con el técnico uruguayo. Sin embargo, el internacional danés se está ganando poco a poco la confianza de Víctor Sánchez del Amo.