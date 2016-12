Anuario VAVEL Real Betis 2016: Ryan Donk, del casi nada al todo

Fotomontaje: Anxo Rei

Ryan Donk, ex del Galatasaray Turco, se convirtió a finales de agosto del presente año en nuevo jugador del Real Betis como la undécima -y última- incorporación verdiblanca en el nuevo proyecto de Miguel Torrecilla y Gustavo Poyet.

Donk llegó al Real Betis cedido por el Galatasaray hasta el próximo 30 de junio. El futbolista ha pasado por Turquía, Bélgica, Inglaterra y Holanda. El central se formó en el RKC Waalwijk, jugó en el AZ Alkmaar, West Bormwich Albion, Kasimpasa y Galatasaray, entre otros. Además, también ha participado con la selección holandesa en categorías inferiores.

La llegada de Donk para los béticos, era símbolo de cambio en el equipo bético. Donk aporta equilibrio en defensa y fuerza al centro del campo.

El futbolista ha mostrado en algunos partidos que está al nivel del equipo. Sin embargo, en otros no. La afición bética todavía espera ver más de este futbolista.

El holandés apenas contó para Gustavo Poyet. No obstante, Víctor Sánchez del Amo, tras su llegada como nuevo entrenador del equipo verdiblanco, lo incluyó en el primer once y, desde entonces, ha formado parte de todos y cada uno de los once del técnico madrileño. Donk, en una comparecencia aseguró estar feliz: “Llevaba ya un tiempo, creo que han sido ocho semanas, en el que había estado luchando por entrar en el once. Todos los futbolistas quieren jugar. Fue un buen momento también porque ganamos el partido”.

El futbolista, de los 18 encuentros disputados, ha participado en siete partidos como titular (UD Las Palmas, SD Eibar, Celta de Vigo, Athletic Club de Bilbao, Deportivo Alavés, ida y vuelta de la Copa del Rey frente al Deportivo de La Coruña) y en dos encuentros entró por sustitución (Sevilla FC y Málaga CF). De todos esos, suma cuatro derrotas, cuatro victorias y un empate.