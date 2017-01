Clos Gómez, árbitro para el Atlético de Madrid - Real Betis

Carlos Clos Gómez | Foto: Dani Mullor, VAVEL

Carlos Clos Gómez ha sido el árbitro seleccionado para dirigir el Atlético de Madrid vs Real Betis, partido correspondiente a la decimoctava jornada del campeonato liguero, que tendrá lugar el sábado a las 18:30 horas en el Estadio Vicente Calderón, en el que será la última visita del cuadro verdiblanco al actual estadio colchonero.

Su carrera como colegiado empezó en 1987 dirigiendo fútbol sala, pero una temporada después se pasó al fútbol. A medida que ascendía categorías, se posicionaba como una de las promesas del arbitraje aragonés. Su gran futuro en el mundo del fútbol se confirmó con su ascenso a Segunda División "B" en la temporada 1997-1998.

Cuatro temporadas más tarde, Clos Gómez debutó en el fútbol profesional, siendo ascendido a la categoría de plata del fútbol español. Al finalizar la temporada 2005-2006 y haber encadenado cinco campañas en Segunda División, ascendió a Primera División. Su debut tuvo lugar en un encuentro que enfrentaba a Espanyol y Gimnástic de Tarragona. Actualmente se encuentra arbitrando en su undécima temporada consecutiva en la máxima categoría del fútbol español.

Los caminos Del Real Betis y Clos Gómez se han cruzado hasta en 13 ocasiones, con resultados de los más variados. Estos encuentros se han saldado con tres victorias, cinco empates y cinco derrotas. La última victoria del conjunto sevillano con el colegiado zaragozano se produjo en la quinta jornada de la temporada 2012-2013, un encuentro ante el Espanyol que finalizó con 1-0, obra de Paulao.

La última ocasión en la que Clos Gómez arbitró al Betis fue a principios de la presente campaña. Fue en un Real Betis vs Deportivo de La Coruña, partido que se disputó en la segunda jornada de liga. El encuentro finalizó con un empate sin goles, pero la afición no guarda un buen recuerdo del colegiado. Varias decisiones polémicas, entre ellas un posible penalti no pitado a favor de los locales, hicieron que la parroquia verdiblanca no guarde un buen recuerdo de este árbitro.