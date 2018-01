La urgencia de reforzar la defensa bética

Google Plus

Foto: Real Betis Balompié

El Betis pone fin a esta primera vuelta de la campaña liguera. Se podría resumir como un ciclo de subidas y bajadas. Todo empezó con ilusión, firmando victorias de la mano de Setién, pero el Betis estuvo cerca de tocar fondo en los últimos meses. Sin embargo, los verdiblancos se vuelven a levantar. De menos a más, el Betis ha puesto fin a esta etapa encadenando dos victorias seguidas, sumando seis puntos muy importantes, pues se sitúa a tan solo dos de los puestos europeos, su gran objetivo.

No se puede decir con esto que el Betis no tenga carencias. Sí, las tiene, y se siguen reflejando en cada partido a pesar de los últimos resultados positivos. La defensa es lo que más dudas genera en el club verdiblanco, el gran problema de cada partido. Un partido del Betis sin sufrir, no es un partido del Betis; y esto, en gran parte, es por la debilidad reflejada en la zaga de Setién.

Es cierto que el conjunto bético ha sufrido importantes bajas durante la temporada en esta línea del campo. Sin embargo, no es excusa. Setién necesita reforzar tanto la parte central como los costados de la defensa. Feddal es el gran hombre de la defensa y Barragán ha sido el más habitual para el once de Quique Setién, aunque cayó lesionado ante el Sevilla. Por esto, en los últimos duelos, se le ha dado la oportunidad a Francis, del filial, contentando al técnico verdiblanco, como también se ha retrasado a Javi García. Los señalados son Amat y Tosca, y todo apunta que el segundo podría salir en este mercado invernal.

Toda la temporada ha sido difícil para el Betis a la hora de proteger la portería. Las dos últimas victorias no tapan esas deficiencias. Ante el Sevilla, se demostró que los centros laterales son un punto débil para los de Heliópolis. Ante el Leganés, a pesar de la ventaja en el marcador, los pepineros consiguieron empatar, aprovechando los fallos defensivos y peligrando los tres puntos para el Betis en la segunda mitad.

Uno de los propósitos es claro: el conjunto bético necesita reforzarse urgentemente en defensa y esa es la intención en los días que quedan de mercado. Por ahora, solo se ha abierto la puerta a Rubén Castro, en su regreso a casa, pero empiezan a sonar nombres para paliar la preocupación del club y del vestuario.