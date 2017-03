Una pesadilla llamada "Real Oviedo"

Una vez más, no pudo ser. El Cádiz CF visitaba al Real Oviedo con el negativo precedente de la primera vuelta en Carranza, donde los gaditanos mostraron una pobre imagen y su rival se llevaba los tres puntos de forma muy cómoda. Mucho ha llovido desde entonces, con un conjunto carbayón decidido definitivamente a pelear el ascenso y con un Cádiz que, lejos de hundirse en los puestos de descenso, está dispuesto también a dar guerra y optar no solo a la permanencia.

En efecto, la solidez y seriedad del Cádiz se plasmó en el Carlos Tartiere como no lo hiciese en la primera vuelta de la competición. Los amarillos plantaron cara e incluso salieron más decididos, sin miedo a pesar de jugar en "territorio hostil", y fruto de ello lograron adelantarse en el marcador. Sin embargo, el Real Oviedo reaccionó rápido y con muy poco hizo daño a los de la Tacita de Plata, cuya inocencia defensiva le pasó factura y le hace abandonar de vacío tierras asturianas.

El Cádiz empezó atrevido y encontró premio

A pesar de que el guión respondía a lo esperado, con un Real Oviedo con más posesión de balón. Aún así, el Cádiz se plantaba en el terreno de juego de forma atrevida, presionando muy arriba a un conjunto ovetense al que le costaba elaborar la salida de balón. De hecho, la primera ocasión llegaba por parte amarilla, ya a los cinco minutos, con un disparo de Álvaro García, metiéndose por dentro, y que salía desviado a la izquierda del arco.

El Cádiz parecía tener el partido donde quería y se encontraba cómodo, y el propio Álvaro García volvió a tener otra opción a pase de Ortuño a los quince minutos. Pero en frente había un rival de mucha calidad y a la primera que tuvo no perdonó, pero cuando Susaeta anotó de cabeza el colegiado ya había detenido el juego, para decepción de la parroquia local, que ya celebraba el tanto de los suyos.

El gol de Salvi hacía justicia para un buen Cádiz durante los primeros 20 minutos

Fue en cambio el conjunto visitante el que se adelantó en el marcador, en una contra rápida iniciada por Ortuño al robar un cuero en el centro del campo. El delantero conectaba con Imaz, que disparaba pero salía el remate rechazado por un defensa, lo intentaba luego Álvaro García, con la misma suerte, y era Salvi el que no fallaba y convertía el primer gol del partido, superando al meta Juan Carlos y a los defensores que defendían sobre la línea de gol.

La escuadra de Fernando Hierro debía reaccionar pero no lograba encontrar demasiadas superioridades ante un Cádiz bien plantado. La idea pasaba por encontrar a Toché por arriba, pero en principio los centrales se mostraron muy seguros y no daban opción al “killer” azul. Susaeta lo probaba con un lanzamiento directo que se le iba alto. Por si fuera poco, el juego se interrumpía continuamente y varios jugadores debían ser atendidos, lo cual dificultaba una continuidad en el juego. Tampoco salió ganando con ello el Cádiz ya que a la media hora Salvi caía lesionado y debía abandonar el partido, entrando Eddy Silvestre en su lugar.

Minutos fatales para el Cádiz en torno al intermedio

Y finalmente, el Cádiz recibía un golpe aún mayor encajando el tanto del empate, en un centro desde la banda de Saúl Berjón muy mal defendido esta vez por los dos centrales cadistas, Aridane y Sankaré, que permitieron a Linares rematar solo en el interior del área. Todo un mazazo para la moral cadista justo antes del intermedio.

El Oviedo pagaba la ingenuidad defensiva del Cádiz con dos mazazos en forma de goles

El gol definitivamente hizo mucho daño al Cádiz, que si finalizó la primera parte de forma horrible, no muy distinto iba a ser el inicio del segundo tiempo. Toché daba el primer aviso obligando a Cifuentes a despejar de puños un disparo desde fuera del área. Pero a la segunda no fallaría el cuadro carbayón y llegaba el empate en una acción no muy diferente a la del primer tanto azul, con un nuevo centro lateral, esta vez de Susaeta, que remachaba a la red el lateral zurdo Christian, en una incorporación al ataque de manual y que no se esperó la zaga amarilla.

Con el marcador invertido, el Real Oviedo logró enfriar el partido y evitar la rebelión gaditana. Aún así, el conjunto de Cervera intentaba reaccionar, con un primer remate de Ortuño de cabeza a centro de Álvaro García pero que no entrañaba problemas mayores para el meta Juan Carlos. Poco más en el primer tramo del segundo acto, en el que los jugadores visitantes reclamaron la segunda amarilla para Jon Erice por una entrada a destiempo sobre José Mari.

El técnico cadista introducía a Ager Aketxe para remozar el ataque para la última media hora, ya que el equipo no mostraba capacidad de reacción. No se encontraban los espacios, y aunque el trivote aguantaba bien en la medular pero en campo rival los jugadores amarillos andaban completamente desubicados. El oponente, por su parte, dejaba pasar tranquilamente los minutos, sin apretar demasiado pero logrando no sufrir apenas.

Incluso se atrevía Cervera a dar salida a un defensa, Brian Oliván, para introducir a su revulsivo en ataque, el "francotirador" del conjunto cadista, Aitor García. Los carbayones, con tal de asegurar los tres puntos, cedieron un poco de terreno y el Cádiz tenía la ocasión de dar un paso hacia delante. Lo intentaba con varios centros al área que no entrañaron peligro. Por su lado, el Oviedo tiraba de inteligencia y veteranía arañando segundos al cronómetro provocando faltas a su favor y demorándose lo máximo posible en cada acción, con jugadores reclamando calambres.

La parte de arriba se aprieta

En los minutos finales, el Submarino Amarillo lograba encerrar al Real Oviedo colgando balones a la frontal, pero no fue el día del Cádiz que, una vez más, no pudo superar a su "bestia negra", un Real Oviedo que vuelve a vencer y que, por un punto (45), le supera en la clasificación. Los de Cervera caen a la quinta posición con 44 puntos ya que el Tenerife, con el que empataba a puntuación al inicio de la jornada, sí puntuaba ante el Mirandés con un empate (1-1) y de esta forma iguala con los carbayones en la tercera plaza. Al menos, los amarillos tienen asegurado seguir una semana más en los puestos de playoff, ya que el Real Valladolid (aun teniendo que jugar su partido ante el Huesca el domingo), se sitúa todavía a cinco puntos.