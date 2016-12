Anuario VAVEL Celta 2016: Daniel Wass, polivalencia en su máximo exponente

Google Plus

Fotomontaje: Iñaki Fernández (VAVEL España)

El año de Daniel Wass ha sido muy positivo, llegó con la difícil tarea de hacer olvidar a Krohn-Dehli, y vaya que si lo ha hecho, a base de esfuerzo y trabajo duro este año se ha convertido en pieza fundamental para el equipo gallego. Es un habitual en los onces celestes, muy importante dentro del campo, ya no sólo por la entrega, sino también, por el fútbol que despliega cuando el balón pasa por su zona; y aquí debemos realizar una puntualización. Porque hablar de Wass es sinónimo de polivalencia, dentro del equipo no tiene un rol fijo, es un jugador capaz de jugar en banda, subiendo y bajando incansablemente, en el doble pivote, bregando en tareas defensivas, o un poco más adelantado organizando al conjunto. Y de eso se ha aprovechado el equipo de Berizzo que lo ha rotado por toda la medular, y el danés no tiene inconveniente en ceñirse a un rol o al otro.

Ha sido esta polivalencia la que le ha dado continuidad en el conjunto gallego, y actualmente es uno de los jugadores más apreciados por la afición. Los seguidores saben que Wass siempre va a dar la cara.

Y si una de sus cualidades es la de jugar en cualquier parte del campo, otra reseñable es el cañón que tiene por pierna, y que ha enseñado en varias ocasiones.

Es que, a pesar de no ser un jugador potente físicamente, tiene un disparo inusual, que lo hace muy peligroso cuando ejecuta las faltas, o cuando le dejan el espacio suficiente para chutar a puerta.

Este inicio de temporada no ha comenzado al mismo nivel que el curso anterior, pero en cada partido disputado ha dejado detalles del enorme talento que posee, y seguro que en un futuro próximo seguirá demostrando el gran jugador que es, ya que con tan sólo 27 años, se encuentra en el mejor momento deportivo de su carrera y el Celta debe aprovecharse de esta situación, Wass ofrece un sinfín de posibilidades al conjunto celeste y acabará dando muchas alegrías a la afición celeste.