Anuario VAVEL Celta 2016: José Naranjo, una perla sin minutos

José Naranjo ha pasado por dos situaciones completamente diferentes a lo largo de 2016. Tras cuajar una espectacular temporada en el Gimnástic de Tarragona llamó a la puerta de varios equipos de Primera División y finalmente se decantó por el Celta de Vigo. Pero esta decisión puede haberle repercutido en su futuro, ya que con tan solo 22 años no está disfrutando de los minutos que debería para llegar a ser un gran goleador.

Gran papel en el Nástic

Se situaba como la referencia en ataque del conjunto tarraconense, con 16 goles en 36 partidos llevó a su equipo a la tercera posición a final de temporada. Un jugador con mucho desborde que superaba a los defensas en los últimos metros y lo hacía parecer fácil. Pero el gol no era lo único que aportaba. El jugador andaluz tenía gran participación a la hora de sacar el balón en tres cuartos de campo, de vez en cuando se posicionaba de media punta, bajando a recibir de espaldas a la portería y dando el último pase de gol, lo que hacía de el un enorme delantero que se encontraba siempre en el lugar indicado. Su inteligencia a la hora de sobreponerse a los defensas rivales le permitieron encajar más de un gol en su etapa en la división de plata.

Fue nombrado jugador revelación de Segunda División por La Liga

Finalmente no logró el ascenso a primera tras caer derrotados por Osasuna en el playoff y con ello se quedó a las puertas de demostrar su gran nivel en la máxima división nacional. Gracias a sus continuas actuaciones espectaculares, equipos como Aston Villa y Newcastle se interesaron por en el mercado estival. Pero el futbolista no quería cambiar de país y prefirió escuchar ofertas de equipos españoles, y no fueron pocas. Pero Naranjo cogió el billete destino a Vigo.

Sin participación en el Celta

Berizzo llevaba tiempo siguiendo a un delantero joven con gol y tras la lesión de Beauvue se vio obligado a ficharlo y Naranjo fue el elegido. El atacante fue el primer fichaje para el nuevo proyecto del ‘EuroCelta’ y firmó hasta 2021 con el conjunto gallego, pero su situación actual no es la más estable para él y en el mercado de invierno podría buscar una salida en calidad de cedido para jugar los minutos de los que no está gozando en el Celta de Vigo.

Tan solo 221 minutos ha disputado en competición oficial con la camiseta celeste y ninguno de ellos en La Liga. Debutó ante el Standard de Lieja en la primera jornada de Europa League, jugando 71 minutos en los que su juego no fue suficiente para convencer a Berizzo. A esos minutos se les suman los otros 60 que disputó en la victoria frente al Panathinaikos, partido en el que tampoco logró anotar. El técnico del Celta no volvió a darle oportunidades, incluso ni está siendo convocado en la mayoría de partidos. A pesar de todo, aún le quedaba una última vida para aferrarse a la disputa por un hueco en la punta celtista, la Copa del Rey. Ante un equipo de Segunda 90 minutos no fueron suficientes para demostrar su potencial, lo que le coloca con pie y medio fuera de los planes de Berizzo y si quiere volver a ser el mismo goleador de antes tendrá que buscarse un nuevo destino para lo que resta de temporada con el fin de volver para triunfar en el Celta.