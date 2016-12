Anuario VAVEL Celta 2016: Theo Bongonda, nueva temporada, nuevo rol

Fotomontaje: Iñaki Fernández (VAVEL España)

En su tercera temporada con la camiseta celeste Bongonda se ha convertido en una de las jóvenes promesas de la liga. Con 21 años el atacante belga ha cuajado buenas actuaciones a lo largo de todo este año, aunque en alguna que otra ha sido criticado, pero ha sabido afrontarlo y dar lo mejor de si mismo para competirle el puesto a jugadores de gran nivel como Orellana o Pione Sisto. Muchos equipos de Europa lo reclaman, pero él quiere seguir viviendo su sueño céltico y ser participe de la hazaña que puede realizar esta campaña el Celta de Vigo, coronarse campeón de la Europa League.

La sombra de Nolito

Hacerse con un puesto en el once le iba a ser complicado con un jugador de la talla de Nolito por delante y su oportunidad para acumular minutos se encontraba en los minutos finales donde Berizzo le introducía como revulsivo. Pero llegó su momento, la estrella gaditana se lesionó y era el turno para que Bongonda demostrase de lo que es capaz de hacer por banda la banda izquierda, su preferida. Su desborde y velocidad aportaron una gran variedad de recursos a la zona de ataque del Celta, aunque estas cualidades no son lo único bueno del joven futbolista. Llegó a disputar 1196 minutos en la temporada pasada, en solo cuatro de ellos completó los 90 minutos en el campo. De cara al gol no estuvo muy afortunado, dos goles ante Las Palmas y Betis no le fueron suficientes ante la gran cantidad de oportunidades que gozó.

Pero en este mercado estival Nolito se marchó y dejó su sitio vacante. Bongonda sabía que era su momento y por ello se puso manos a la obra antes de tiempo con trabajos específicos para llegar bien preparado y así poder sacar todo su potencial para este comienzo de temporada. Aunque Berizzo no creyó que fuese suficiente y trajo a Pione Sisto, un nuevo oponente para el belga por la lucha por un hueco en el once.

Bongonda en un encuentro de la pasada temporada I Foto: María José Segovia

Un comienzo irregular

Berizzo confió totalmente en él para los primeros partidos de liga. Tan solo en las primeras cinco jornadas ya logró igualar los cuatro partidos completos que disputó la temporada pasada, lo que demostraba su nuevo papel en el equipo. También ha superado sus minutos jugados, 1.321 lleva ya esta temporada. Pero sus actuaciones no fueron las esperadas y sembró la duda en el técnico celeste que tenía a Pione guardado en la retaguardia. El jugador danés comenzó a tener más participación en el equipo y demostró estar por encima del nivel de Bongonda, aunque el belga no dejó de ser titular. Las constantes lesiones de Orellana abrieron la puerta a ambos jugadores, que pudieron disputar los mismos minutos y cada uno en una banda.

Su rendimiento no está siendo estable. Puede hacerse un gran partido en el que está constantemente participando, dando amplitud al juego y plantándose continuamente frente al portero con facilidad o cuando las cosas no les salen bien desaparece en la banda, con constantes pérdidas de balón y errante a la hora del pase. Por ello de vez en cuando recibe alguna que otra crítica, pero él nunca se rinde y siempre trata de superarse partido a partido para no perder su sitio. Aún así, se espera mucho más de este joven jugador.