Previa Celta de Vigo - Real Madrid: una final que parte con ventaja para el local

Google Plus

Previa Celta de Vigo - Real Madrid. Fotomontaje: VAVEL

El partido de la ilusión. El Celta de Vigo, como ya hiciera la temporada pasada ante el Atlético de Madrid, espera dar la campanada y ante su afición. El Real Madrid confía en realizar una de esas remontadas que tanto le caracterizan. Con el resultado de 1-2 del Santiago Bernabéu, a los de Eduardo Berizzo les valen una multitud de resultados para estar en semifinales. Los celestes estarían en semifinales si logran ganar o empatar, sea cual sea resultado del empate. Pero además, el Celta estaría en la siguiente fase si pierde por 0-1, ya que el valor de los goles, en caso de empate, fuera de casa tiene más valor. El mismo resultado de la ida, pero a la inversa, llevaría la eliminatoria a la prórroga, es decir, si el Real Madrid gana por 1-2 se jugarían 30 minutos más, y si continúa el mismo resultado los penaltis decantarían la balanza.

Jonny celebrando su gol ante el Real Madrid

Las opciones del Celta de Vigo para estar en el sorteo de semifinales del próximo viernes son muy variadas, sin embargo, para los de Zinedine Zidane las opciones se reducen. El conjunto blanco está obligado a marcar dos goles como mínimo en Balaídos para tener alguna opción de clasificarse. El Real Madrid tiene tres alternativas para pasar. La primera de ellas es marcar dos goles y que el Celta no meta ninguno. La segunda es que el Madrid marque dos goles y los de Berizzo uno, de esta forma seguirían vivos y se irían a la prórroga. Y la última opción es que el conjunto blanco gane por la mínima marcando más de dos goles, es decir, el 2-3, 3-4 o 4-5 le valdría al Real Madrid.

¿Qué hicieron en Liga?

Dos mundos bien distintos. El Celta de Vigo reservó a gran parte de los jugadores que mañana estarán en el once titular, dejando en el banquillo de Anoeta a jugadores como Iago Aspas, Guidetti, Bongonda, Radoja o Cabral. Por si fuera poco, Wass no viajó a San Sebastián, donde finalmente cayó por 1-0.

Sergio Ramos tras sus dos goles ante el Málaga

El Real Madrid, obligado por las derrotas ante el Sevilla y el propio Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu, estaba obligado a ofrecer una buena imagen ante su afición. Zidane alineó el once de gala, teniendo en cuenta las bajas por lesión. El Madrid jugó ante el Málaga con Keylor, Nacho, Varane, Ramos, Marcelo, Modric, Casemiro, Kroos, Lucas Vázquez, Benzema y Cristiano Ronaldo. El técnico francés no consiguió alejar las dudas que arrastraba el equipo, ya que venció por la mínima, 2-1. Además de que los jugadores no tuvieron descanso, dos de ellos cayeron lesionados. Marcelo estará aproximadamente 1 mes de baja, mientras que Modric estará fuera de los terrenos de juego unos 10 días.

La 'final' de mañana

Tanto el Celta de Vigo como el Real Madrid saltarán al terreno de juego con toda la artillería disponible, la diferencia está en la planificación que ha hecho cada entrenador para preparar este partido, nada reprochable en cualquier caso.

Berizzo tiene pensado alinear a Guidetti, Wass e Iago Aspas, este último pegado a la banda derecha con el objetivo que explotar el punto débil del Madrid para este encuentro, los laterales, ya que Carvajal y Marcelo son baja por lesión.

Zinedine Zidane en la rueda de prensa previa al partido

El Celta de Vigo partirá de inicio con un once muy parecido al que jugó la semana pasada en el Santiago Bernabéu y que tan muy rendimiento le dio. La incógnita es cuál será el sistema que formará un Zidane que lo ha ido variando en los últimos partidos. Teniendo en cuenta que el Real Madrid está obligado a marcar dos goles como mínimo y que va corto de defensas es fácil predecir que no saldrá con un 5-3-2. Sin embargo, tampoco saldrá con 3 defensas, ya que la propuesta ofensiva del Celta podría complicar la eliminatoria en los primeros minutos. La opción más probable y fiable es el 4-4-2 con el que siempre ha funcionado el equipo.

Iago Aspas en el 0-1 del pasado miércoles

Por último, habrá que poner especial atención a los dos jugadores referencia de cada equipo. Iago Aspas que atraviesa su mejor momento en su carrera, y Cristiano Ronaldo gafado de cara a puerta y poco asociativo con el resto de sus compañeros.

Lista de convocados

El Celta de Vigo no ha dado a conocer por el momento su convocatoria.

El Real Madrid viaja con Keylor, Casilla, Yáñez; Ramos, Nacho, Coentrao, Danilo, Achraf; Koos, Casemiro, Kovacic, Asensio, Isco, Enzo; Ronaldo, Benzema, Lucas Vázquez, Mariano y Morata.

Posibles alineaciones