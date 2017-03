Luis Enrique: "No seré entrenador del Barça la próxima temporada"// Fotografía: Jordi Echevarria (VAVEL)

Luis Enrique Martínez ha comparecido frente a los medios al finalizar el encuentro que ha medido al equipo culé con el Sporting de Gijón en el Camp Nou y ha sorprendido con la declaración de que no renovará como técnico blaugrana. El contrato del míster asturiano no llega a su fin hasta el día 30 de junio de este 2017, pero parece que Luis Enrique ya tiene tomada su decisión, una decisión que el técnico asegura que ha sido difícil y meditada: "A principio de temporada les comenté a Robert Fernández y Albert Soler que había la posibilidad de que no renovara. Me dijeron que no tuviera prisa, que esperase hasta tenerlo claro. Ese momento ha llegado".

El motivo de este anuncio es sencillo: "Necesito descansar", ha declarado Luis Enrique. El técnico despeja las dudas sobre el porqué de su no continuidad asegurando que se debe al desgaste: "Me tomo mi profesión con mucha intensidad. Busco siempre soluciones y eso significa pocas horas de descanso", declaraba Luis Enrique ante la sorpresa de los medios. El técnico blaugrana ha querido agradecer el apoyo recibido y se ha acordado de su etapa como jugador culé y como entrenador de las categorías inferiores. "Agradezco al club la confianza que me ha dado como entrenador y también como jugador. No solo estos tres años con el primer equipo, sino también la oportunidad que me dieron como entrenador del filial", afirmaba. Además, Luis Enrique no se ha olvidado de sus jugadores, a los que les da las gracias por su entrega, "su dedicación y su profesionalidad".

Aunque estas palabras suenan a despedida, Luis Enrique no abandonará el barco azulgrana hasta final de curso y ha querido dejar muy claro que su dedicación será plena hasta que llegue ese momento: "Quedan tres meses apasionantes y estamos en todas las competiciones. Toca esforzarse al máximo el tiempo que queda. A final de temporada ya llegará el momento de despedirme como este club se merece", concluía el asturiano.

El míster ha agradecido también el apoyo de los hinchas. Sin embargo, la relación entre el técnico culé y la afición no pasa por su mejor momento y en las últimas semanas habían empezado a circular rumores que apuntaban a una posible destitución de Luis Enrique a final de temporada. Este curso no está siendo el mejor del FC Barcelona y las decisiones del entrenador asturiano han provocado en algunas ocasiones el descontento de los aficionados culés. La derrota por 4 a 0 ante el París Saint Germain fue la gota que colmó el vaso y en el encuentro de la 23ª jornada liguera que enfrentó al Barça con el Leganés en el Camp Nou, la grada expresó su malestar con pitos hacia la figura de Luis Enrique. Ahora, el técnico despeja las dudas: esta es su última temporada al frente del FC Barcelona, de manera que su tercer año dirigiendo al primer equipo blaugrana pondrá el punto y final a una etapa que ha calificado como "inolvidable".