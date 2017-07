Dani Romera: "Estar en el Barça es como estar en una nube"

Google Plus

El 'pichichi' del Barça B, durante un partido la pasada campaña | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

Dani Romera lleva el gol en la sangre, le hizo falta muy poco tiempo para demostrarlo en el filial del FC Barcelona. Sus 18 dianas en 2016/2017 no solo le convirtieron en el máximo realizador del Barça B en el año de su regreso a Segunda División A, sino que contribuyeron de forma considerable a la gesta del conjunto azulgrana. Tras haber demostrado de qué pasta está hecho, después de ganarse a pulso la titularidad incuestionable en el corazoncito de muchos culés asiduos al Mini Estadi, tanto por sus diabluras sobre el verde como por su humilde actitud dentro y fuera de los terrenos de juego, el delantero andaluz se marcha dolido rumbo a un club histórico, el Cádiz.

Pregunta: ¿Cómo te sientes, Dani?

Respuesta: Muy bien, reventado de entrenar tanto, con dos sesiones por día después de estar tres semanas sin entrenar. Mañana tenemos dos sesiones más, y después un partido.

P: ¿Estás contento?

R: Sí, claro, este es un gran club también.

P: Me imagino que te habrán recibido como un héroe, después de acabar pichichi la temporada pasada en un equipo que ha conseguido el ascenso a Segunda División A.

R: La gente me ha recibido muy bien, hay buen ambiente y al equipo le puede ir bien. Ahora a entrenar, a ponerse en forma y a meter goles.

El goleador Dani Romera posó con Abeledo tras la consecución del ascenso a Segunda A | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

Un adiós inesperado

P: Tu salida ha sorprendido, imagino que a ti te hubiese gustado continuar vistiendo de azulgrana...

R: Sí, me hubiese gustado seguir. He estado muy a gusto en el Barcelona estos dos años, ha sido un gran paso para mí y ahora voy a vivir una nueva experiencia aquí en Cádiz, esperemos que salgan las cosas muy bien y estar ahí arriba, pero con los pies en el suelo, trabajando duro.

P: ¿Te has ido decepcionado con el Barcelona quizá?

R: Me quedaba un año allí, yo también he tomado la decisión, pero un poquito decepcionado sí, me hubiese gustado que me dijesen de renovar. Estoy contento pero tampoco muy bien.

P: Después de esa gran temporada que hiciste, estabas convencido de que volverías con el equipo el 17 de julio.

R: Cuando ficharon al 'Choco' Lozano veía que habría overbooking en la delantera. Le dije al míster que quería lo mejor para mí, Gerard me dijo que me quedara, pero no vi que desde el club apostasen por mí y por eso tomé la decisión de salir.

P: ¿El hecho de que se haya escogido a otros jugadores para hacer la pretemporada con el primer equipo te afectó, o eso ya vino después?

R: También. Sabía que no iba a ir con el primer equipo y no tenía opciones de subir a Primera División, ya no hacía nada en el Barça B.

P: ¿Con qué te quedas de tu etapa en el Barcelona B?

R: Sobre todo con la familia que hicimos este último año, con todos los jugadores, cuerpo técnico, los fisios, todo el mundo ha aportado su granito para poder subir a Segunda, nunca lo olvidaré.

Han sido dos años magníficos en el Barcelona, me voy satisfecho con mi rendimiento

P: Llegar a una entidad con el prestigio del Barcelona, procedente del Almería, supuso un paso al frente. Después del buen rendimiento que ofreciste en tan poco tiempo, ¿esperabas otra respuesta del club hacia ti?

R: Sí, fue un gran paso llegar del Almería al Barça B y jugar en Segunda División B. Tenía ofertas de otros equipos, pero me decidí por el Barcelona, estuve ahí luchando por ir allí ese verano. Han sido dos años magníficos, me voy satisfecho con el rendimiento, ya que metí bastantes goles. Ahora me toca vivir una nueva experiencia, espero disfrutar de este año también.

P: ¿Qué hay de diferente en el Dani que llegó a la ciudad condal y el Dani que se fue?

R: Allí he ganado mucho en calidad, en estilo de juego, en el Almería era más guerrero, más potencia, más rapidez, y en el Barcelona era más toque, más calidad, todo con balón, y eso es lo que me he llevado.

P: Y en cuanto a club, ¿hay algo que te haya llamado la atención?

R: Estar en el Barça es como estar en una nube, allí tienes de todo, pero también el Cádiz es un club histórico, somos el primer equipo, la gente te conoce mucho y hace que te sientas querido aquí.

El almeriense, celebrando una diana al Valencia Mestalla | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

P: ¿Con qué gol te quedas de todos los que has marcado con el filial azulgrana?

R: Me quedo con todos, pero quizá los más especiales fueron los que le hice al Racing de Santander, que nos hicieron subir a Segunda A.

P: ¿Con qué compañeros de equipo guardabas especial relación?

R: Con Moi, Alfaro, con los andaluces quizá, pero con todo el equipo me llevaba bien.

P: Ahora, ilusionado como estás con el Cádiz, imagino que tu meta será superar el número de goles que conseguiste en el Barcelona, que será difícil.

R: (Risas) Yo me pongo cada año un objetivo, y pienso que hacer 10-15 goles en Segunda A estaría muy bien.

¡Mucha suerte, Dani!