Entrevista. Alberto Perea: "Me enteré en Twitter de que no seguiría en el Barcelona B"

Perea formó parte del filial durante año y medio | Foto: Noelia Déniz- VAVEL

Era, para muchos, el futbolista más eléctrico que tenía en sus filas el filial del FC Barcelona en la temporada de su regreso a la categoría de plata, quizá el más decisivo. Alberto Perea, que atendió a VAVEL desde Jérez, ya como nuevo jugador del Cádiz, se fue del club catalán con doce dianas en su haber y sin una despedida como la que merecía un futbolista que se ha dejado la piel sobre el terreno de juego.

Pregunta: ¿Cómo están siendo estos días para ti en Cádiz?

Respuesta: De momento todo va súper bien desde el primer día que llegué aquí, tanto a Dani como a mí nos recibieron muy bien, así que estamos muy contentos, adaptándonos a la ciudad.

La llamada del Barcelona, un sueño

P: Remontémonos a tu llegada al Barça B. ¿Cómo te contactó el club para fichar?

R: Yo estaba jugando en el Olot. Empecé la primera vuelta allí, estuve muy a gusto, salieron bien las cosas y colé nueve goles en 13 o 14 partidos jugados. De ahí vino la llamada del Barcelona, que fue como un sueño para mí.

P: ¿Tú ya conocías a Gerard López?

R: Sí, claro, le conocía de cuando jugaba en el Barça, en el Valencia, y en los clubes que estuvo. Me llamó él directamente, cuando terminamos de hablar me dije: “me ha llamado el míster del Barça”, estaba feliz de haber recibido esa llamada.

P: Llegas al Barcelona, y aquello debió ser distinto a todo lo que habías visto hasta ese momento.

R: Sí, es lo que hablaba con los compañeros, cuando llegué allí a la Ciudad Deportiva cada día me sorprendía algo nuevo: las instalaciones, todo el material, los servicios médicos, los fisios, el comedor que tenían, el desayuno, todo.

El manchego firmó diez dianas en su última campaña como barcelonista | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

P: ¿Qué sensaciones tuviste cuando te pusiste la camiseta azulgrana para saltar a un terreno de juego por primera vez?

R: Sentía que estaba en el mejor club del mundo y tenía que dar el máximo de mí para aprovechar la oportunidad de estar en el FC Barcelona.

Un año inolvidable

P: Después de temporada y media en el filial, con dos goles en la primera y diez en la segunda, ¿qué balance haces de tu etapa en el equipo?

R: Cuando llegué el equipo estaba en la zona baja, con los fichajes que se hicieron en invierno dimos la cara y salimos de la zona complicada, estaba contento porque me adapté bien en la segunda vuelta. Este último año ha sido inolvidable, salió todo muy bien desde el principio hasta el final, hasta conseguir ese ascenso a Segunda División A.

P: ¿Y a nivel personal como valoras ese tiempo allí?

R: Bien, la segunda vuelta de la temporada anterior fue bien, pude meter algún gol más, pero creo que aporté cosas al equipo y conseguimos la permanencia, que era el objetivo después de cómo había ido la primera vuelta. El último año creo que hice una buena temporada, con más goles, fui de menos a más, aunque en los playoff bajé un poquito. Fue un buen año, por eso he tenido ofertas de clubes y han salido las cosas bien para venir aquí al Cádiz.

Despedida inesperada del filial

P: Dices que tu rendimiento fue de menos a más, sin embargo en el último y más decisivo tramo del curso, en los playoff de ascenso, no tuviste un papel protagonista. ¿Se debió esto a alguna situación en particular?

R: No sé, a mí también me extrañó. Lo de El Sardinero lo entendí, porque venía de no hacer un buen partido. Puso el equipo, ganamos 1-4, jugué allí veinte minutos y bien, pero en casa en el partido siguiente y con ese resultado a favor, que me dejase en el banquillo está bien, pero luego sacó un juvenil antes que a mí. No entendí mucho los movimientos, pero son decisiones del míster.

P: ¿No lo llegaste a hablar con el entrenador?

R: No, no me quise meter en esos juegos, después de haber estado jugando todo el año.

Perea, titular en el playoff ante la Cultural y Deportiva Leonesa | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

P: Llama la atención tu situación en esa última fase de la temporada, porque habías sido uno de los fijos durante la fase regular. ¿Te había comunicado ya el club, antes de los playoff, que no contaba contigo?

R: No me había comunicado nada. No le voy a echar la culpa al club. El primer partido contra la Cultural lo jugué y no estuve del todo acertado, eso es normal, en un equipo o estás acertado o vas al banquillo. Entonces lo entendí un poquito, pero no después contra el Racing en el Mini, el traer un 1-4 de fuera y no jugar ni un minuto, después del buen año que hice.

P: ¿En qué momento te comunica el club que no seguirás?

R: No me lo comunicaron, lo vi en el Twitter.

P: ¿Esto cómo te sentó?

R: Fatal, porque un mes antes de terminar la Liga, cuando estaba súper bien, que ya me salían ofertas de varios clubes como Leganés o Cádiz, el míster me dijo que nos sentaríamos a hablar. No me aseguró con palabras firmes que renovaría, pero sí que contaban conmigo para el año que viene y yo me hacía a la idea de que el Barcelona podía contar conmigo como mínimo un año más, por la edad. Estoy desayunando con mi novia, me meto en Twitter y veo que el FC Barcelona no iba a continuar con Perea, Gumbau, Xemi y Suárez. No me sentó del todo bien.

P: ¿Cuál fue tu reacción en ese momento?

R: Me hice a la idea, hablé con mi representante y comenzamos a buscar otras opciones.

P: ¿Volviste a hablar con Gerard después de esto?

R: Intercambiamos algunos mensajes, pero no quiero profundizar en este asunto. Gracias a Dios hemos hecho una buena temporada, me han salido las cosas bien y he tenido cosas buenas.

Como en el Barça no estás en ningún lado, estoy súper agradecido

P: ¿Te hubiese gustado continuar en el filial?

R: Sí, estoy súper agradecido. Este año y medio que he pasado en el Barcelona no me lo esperaba en la vida, porque con mi edad y jugando en el Olot, al bajar de Segunda A a Segunda B… Me supo a poco, porque como en el Barça no estás en ningún lado, esa es la verdad. Un año en Segunda A en el equipo me hubiese encantado, entonces ese feo que me hicieron no me gustó nada.

P: Para dejar a un lado el mal sabor de boca, ¿cuál fue el momento más bonito que viviste como azulgrana?

R: Recuerdo el gol de falta que le hice al Prat como uno de los momentos más bonitos a nivel particular. El ascenso ha sido la mayor alegría que me he llevado en el fútbol, incluso más que mi debut en Primera División. Está ahí reñido con el gol que marqué en Primera División.

Perea, durante la celebración del ascenso a Segunda A con el Barça B | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

P: ¿Quién fue tu mejor amigo en el vestuario?

R: Hay varios. Moi, Dani, Gumbau y el gitano Fali.

P: ¿Qué te hizo escoger el Cádiz?

R: Varios motivos, me encanta la afición y el club, que es un histórico, la ciudad, me encanta Andalucía. Espero dar todo lo que tengo, que salga bien este año y que la afición del Cádiz disfrute de mí.

¡Mucha suerte, Perea!