Entrevista. Borja López: "Aprendí mucho de los valores de la Masía"

Borja López, durante el derbi en la Ciudad Deportiva Dani Jarque | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

Borja López llegó al Barcelona B en el mercado de invierno de la temporada 2015/2016, fue uno de los elegidos por Gerard López para reforzar un conjunto que estaba en horas bajas, y que logró remontar el vuelo hasta conseguir la salvación. Su segunda temporada en el cuadro catalán le dejó mucho más que el buen sabor de boca que deja un ascenso de categoría, o el debut con el primer equipo en Copa del Rey ante el Hércules: compañeros, ahora amigos, formados en un vestuario que era una piña.

El defensa central, al que le restaba un año de contrato con el FC Barcelona, decidió salir para dar el salto a la Primera División croata. La apuesta del Hajduk Split por el asturiano va en serio: de momento lo ha jugado todo. Desde su nuevo destino, el futbolista atendió a VAVEL.

Pregunta: ¿Cómo te está yendo por Croacia?

Respuesta: Muy bien, estoy muy contento aquí. El equipo y el staff me han dado una buena bienvenida, me hacen sentir muy cómodo. Mi primera impresión tanto del club como de la ciudad es muy buena, este inicio de temporada está siendo muy positivo.

P: ¿Cómo está siendo tu adaptación en un nuevo país, donde se habla otro idioma?

R: Como mi inglés no es que sea perfecto, es importante que el entrenador sea español para poder comunicarme con él. Poco a poco voy mejorando el idioma y mi adaptación está siendo muy buena, mis compañeros me la están haciendo más fácil.

P: Nada más llegar debutas como titular.

R: Jugué todo en los dos partidos de Europa League y el de Liga también, los tres los ganamos.

P: ¿Cómo ha sido la experiencia en competición europea?

R: El primer partido contra el Levski lo jugamos en casa, pero no en nuestro estadio, porque se celebraba el Ultra Festival, así que fuimos a un campo cercano que tiene menor capacidad. Cabían cinco mil personas y lo llenamos, había un ambiente increíble, me llamó mucho la atención el ambiente que había. Me sentí muy cómodo sobre el terreno de juego, hice un buen partido y el equipo también. Después el encuentro de Liga, que lo ganamos fuera de casa en Zagreb fue difícil pero lo sacamos adelante, y ahora en Sofía volvimos a ganar. Fue una victoria importante porque logramos clasificarnos para la siguiente ronda, significa mucho para nosotros continuar en Europa League, estoy muy contento.

P: Es pronto para decirlo, pero ¿te ves siendo una pieza fundamental dentro del Hajduk?

R: Sí, por el momento me estoy sintiendo importante dentro del equipo y eso para mí ahora es muy bueno, porque lo que necesito es tener esa confianza que igual en otros clubes no tuve, y aquí sí que estoy teniendo por ahora. Me estoy sintiendo muy cómodo, el comienzo de temporada está siendo muy bueno, espero que continúe así, que sigan los buenos resultados, y seguir teniendo minutos.

El central asturiano, celebrando uno de los goles del Barça B | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

P: Llegaste a Croacia allí procedente del Barça B, ¿esperabas tener mayor protagonismo dentro del filial?

R: Igual sí que me hubiese gustado tener algo más de protagonismo. Tuve oportunidades de jugar, pero quizá me costó tener esa continuidad dentro del equipo. Hice buenos partidos allí, aunque el grupo era muy competitivo, hicimos una gran temporada todos y nos salió bien. Al final un jugador lo que quiere es participar los mayores minutos posibles, es verdad que hubo veces en la temporada que me hubiese gustado jugar y no pude hacerlo, pero son cosas del fútbol.

Me llevo recuerdos que voy a llevar conmigo toda la vida

P: ¿Crees que hubo algo más que tú pudiste hacer o ya estabas rindiendo al máximo nivel cuando estabas allí?

R: Siempre puedes dar algo más, porque quieres dar lo máximo de ti, pero creo que el tiempo que estuve en Barcelona di todo lo que tenía, aunque al final no pude gozar de esa continuidad que me hubiese gustado. Me llevo grandes recuerdos de allí, el poder debutar con el primer equipo, el subir con el filial a Segunda División A, son momentos muy bonitos que me los voy a llevar para toda la vida y que no voy a olvidar.

P: ¿Cuál fue el momento más especial que viviste como azulgrana, dejando a un lado el debut con el primer equipo y el ascenso?

R: El primer día que subes a entrenar con el primer equipo y te ves entrenando al lado de tus ídolos, es algo muy bonito que tendré en el recuerdo, el poder entrenar al lado de Messi, Neymar, Piqué, jugadores que aprecio mucho y por los que siento gran admiración.

P: ¿Hay algún partido de los que jugaste con el Barça B que recuerdes con especial cariño?

R: Sobre todo estos últimos partidos de playoff, el que hicimos en Santander. Tuve que salir en la segunda parte, cuando el partido estaba en un momento complicado, aunque luego se nos puso de cara con la expulsión de su delantero. Esa victoria fue muy importante para nosotros, nos abrió las puertas para poder subir a Segunda A. Ese partido fue clave, al sacar un resultado tan favorable con el 1-4 allí, porque en casa empatamos a cero y conseguimos el ascenso. Esos minutos que jugué allí, con el ambiente que había en El Sardinero, los llevaré para el recuerdo.

Rumbo a otra parte

P: Al rozar el final de temporada, ¿sabías que no regresarías al final de tus vacaciones? ¿Habló contigo alguien del club, o tomaste tú la decisión de no continuar?

R: Durante las últimas semanas, viendo que no había tenido la continuidad que me hubiese gustado dentro del filial y que si subíamos a Segunda seguro que el club haría cambios, con nuevas incorporaciones... También afectó la marcha de Luis Enrique, que era pieza importante, ya que al ser asturiano como yo le gustó que fichase por el Barça. En las últimas semanas fueron salieron algunas ofertas para irme fuera, pero yo quería centrarme en acabar la temporada en el filial, y una vez ya subimos a Segunda, al día siguiente se pusieron en contacto conmigo en el Hajduk Split, me facilitaron todo para irme allí. No tuve vacaciones porque quería empezar ya y estar disponible para el equipo en estos partidos que estoy disputando ahora.

P: ¿Cómo fue tu despedida del FC Barcelona?

R: Fue muy rápido todo, pero sí que fui a hablar con el club para comunicarle la decisión que había tomado. Tenía otro año de contrato, pero era opcional y se podía hablar con el club, que me daría facilidades si quería salir. Salir era lo mejor para mí, porque aquí en el Hajduk me transmitieron mucha confianza; tanto el entrenador como el directo deportivo se reunieron conmigo y me explicaron el proyecto que tenían pensando hacer, me gustó y por eso me decidí por venir.

Borja homenajea a su tierra en la celebración del ascenso | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

P: ¿En qué sentido te ha podido cambiar o hacer evolucionar el Barça B?

R: El Barça B ha sido un paso al frente, por supuesto. Venía de no tener mucha participación en Portugal, también la lesión que tuve mientras jugaba en el Rayo me mermó un poco, pero después de tener una buena recuperación, que apareciese el Barça B fue importante. Aprendí mucho de los valores de la Masía, también del estilo de fútbol, que es el que a mí más me gusta, aprendí cosas muy bonitas dentro del club que no olvidaré, momentos únicos. Poder compartir entrenamiento tanto con los jugadores del Barça B, que tienen mucha calidad, como con los del primer equipo, son momentos que te llevas para ti.

Agradecido a Luis Enrique

P: Antes mencionabas a Luis Enrique, ¿llegaste a tener alguna conversación con él antes de llegar al filial o durante tu estancia en la ciudad condal?

R: El día que llegué a las oficinas para firmar con el Barça B coincidí con él. Como los dos somos asturianos, nos conocemos, tuvimos una charla, me dijo que esperaba que hiciera buena temporada en el B, y que si así era tendría alguna oportunidad de ir con él alguna vez. Así fue que pude debutar en Copa del Rey de su mano, también fui a algunos amistosos e hice pretemoprada con él. Le tengo que dar las gracias por eso, porque gracias a él pude tener esos momentos únicos dentro del Barça.

P: Otro paisano tuyo se convirtió en inseparable para ti en Barcelona, José Aurelio Suárez. ¿Esa relación con el guardameta se forjó en el vestuario del filial, o venía de atrás?

R: Ya nos conocíamos de atrás, pero se empezó a forjar allí en el vestuario del Barça B, en el momento que llegué, al ser los dos asturianos tuvimos una conexión instantánea. No solo la tuve con él, sino también con Rodri Tarín, Palencia y Gumbau, me llevo muy buenas relaciones de allí, todavía a día de hoy tengo contacto con ellos, algunos siguen esta temporada y otros no, pero tenemos una relación que va a ir para largo. Es muy bonito el vestuario que se formó la temporada pasada, eso al final lo pudimos plasmar dentro del campo, para conseguir el objetivo que queríamos todos.

P: Por último, ¿qué mensaje le envías a la afición culé, en especial a aquellos a los que les hubiese gustado seguir viéndote en el Mini?

R: Le pido disculpas por tener que irme ya a otro equipo. Tenía otro año de contrato, pero el fútbol es así, creo que era lo mejor para mí, aquí tendré más minutos de los que podría tener allí. Algo importante es que ya se me acaba la etapa de Sub'23, no podría alternar primer y segundo equipo, por eso me tuve que ir. Me voy con la cabeza alta por haber ayudado dentro de lo que cabe a que el equipo esté en Segunda División A este año, en el fútbol profesional. Desde aquí voy a seguir los partidos del Barça B esta temporada en Segunda A, que es una división muy bonita en la que tuve la oportunidad de jugar con el Sporting, seguro que va a ser una muy buena temporada y aprenderán mucho los chicos del B.