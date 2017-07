Entrevista. Gerard Gumbau: "Eusebio es el entrenador al que le debo todo"

Gumbau, en uno de los partidos en los que lució el brazalete de capitán | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

Gerard Gumbau es uno de los tres futbolistas que vivieron desde dentro primero el descenso a los infiernos del Barça B, con su regreso a la siempre dura Segunda División B, y la gloria del ascenso a la categoría de Plata, tras superar con éxito los playoff la pasada campaña. José Aurelio Suárez y Kaptoum, entonces juveniles que se incorporaban al filial, fueron los únicos otros integrantes de la plantilla en pasar por ambas experiencias, y todo en cuestión de tres años, los mismos que duró su compromiso con la entidad barcelonista a su llegada en verano de 2014. Una vez superado este período, concluyó la etapa de Gumbau como azulgrana. El centrocampista gerundense, que militará en el Leganés de Primera División en el curso que arrancará en un mes, atendió a VAVEL en el día de su presentación con su nuevo equipo.

Pregunta: ¿Qué suposo para ti allá por 2014 el interés del FC Barcelona, cuando eras jugador del filial del Girona?

Respuesta: Era algo increíble. No me imaginé en ningún momento hace tres años que me podría fichar el Barcelona, fue un sueño para mí. No lo imaginaba, y lo disfruté al máximo, intenté aprovechar cada minuto que estuve en el club.

P: El compromiso en verano de 2014 te ataba al club tres temporadas, ¿qué proyecto de futuro tenías cuando llegaste?

R: Llegué ahí pensando que ya era un logro impresionante poder llegar al Barça B y entrenar en esa ciudad deportiva tan bonita. Nunca me imaginé llegar a jugar tantos partidos con el Barça B el primer año, y después hacer todo lo que he hecho durante estos tres años, de poder debutar con los mejores futbolistas del mundo, y ascender a Segunda A este último año.

P: ¿Qué fue lo que más te llamó la atención nada más entrar a formar parte del club?

R: Que ahí se está muy bien, tienes de todo, todos son facilidades, tienes todos los medios y el material posible para poder conseguir tus objetivos y que tu carrera vaya sobre ruedas.

P: Te vas dejando al equipo donde mismo estaba cuando llegaste, en la categoría de plata.

R: Llegué en Segunda A, una categoría muy bonita por jugar, en la que le deseo lo mejor a mis compañeros este año que empieza. El primer año no fue un gran año, bajamos, y desde entonces tenía en la cabeza el objetivo de no irme del Barça B hasta que estuviese de nuevo en Segunda A. Lo hemos conseguido la temporada pasada de una manera muy difícil, se ha cumplido el objetivo, así que estoy muy contento por irme del club habiéndolo conseguido.

En el fútbol hay que valorar cada momento, porque dura muy poco

P: ¿Qué aprendiste de ese primer año en el filial?

R: Era mi primer año como profesional, fue duro. Aprendí muchas cosas: que en el fútbol hay que valorar cada momento, cada partido, cada instante, porque dura muy poco cada partido y tienes que trabajar al máximo para que el equipo funcione y conseguir los resultados, que es lo que nos faltó ese año.

P: Cuando llegaste al equipo se hablaba mucho de la competencia por el puesto con Samper. ¿Llegaste a sentir algún tipo de presión, siendo él un jugador formado en la Masía?

R: No, en ningún momento. Tengo muy buena relación con Samper, seguimos hablando hoy en día. Es un grandísimo jugador al que deseo lo mejor. Cuando compartimos vestuario podíamos jugar juntos, como ya hicimos muchas veces, yo disfrutaba jugando con él.

P: Sergi está haciendo la pretemporada con el Barcelona, y ha cuajado una buena actuación en el primer amistoso del equipo. ¿Le ves con posibilidades de quedarse en la plantilla, después del ‘erasmus’ fallido en Granada?

R: Está claro. Seguro que este año fuera le ha servido para aprender cosas, valorar y mejorar en aspectos que en el Barça tal vez no se trabajan tanto. Yo le veo convencido y con ganas de poder quedarse, que no es fácil, pero con las ganas que está poniendo y su actitud estoy seguro que podrá hacerlo. Es un gran jugador y le deseo lo mejor.

P: Has vivido etapas diversas en el Barça B. En tu primer año fue cuando disfrutaste de más minutos de juego, en el segundo no tanto, pero tuviste ocasión de participar con el primer equipo, en esta última campaña has vuelto a tener minutos, pero atravesaste un bache en el inicio. Hubo dudas y el técnico dijo que debías esperar tu momento. ¿Cómo se viven situaciones así dentro de un equipo?

R: Sinceramente, después de nuestro descenso a Segunda B, fue el segundo peor momento de mi carrera en el Barça. Venir de jugar partidos de Liga y Champions, estar en dinámica de primer equipo y decidir quedarte en el Barça B teniendo ofertas de fuera, y que te digan que este año a lo mejor no vas a ser tan titular como eras el año pasado, eso duele. Duele y fue un golpe duro para mí, pero yo pensé: “tengo las ideas muy claras”. Seguí haciendo mi trabajo, yendo a tope en los entrenos y cuando tuve la oportunidad la aproveché como un niño pequeño. Lo que realmente uno quiere es jugar al fútbol y disfrutar haciéndolo. Eso es lo que hice, esperar mi momento, aprovecharlo, y desde ahí ya jugué todo porque me lo curré, sinceramente. No tuve la confianza del míster, pero yo solo me la fui ganando.

Me gané por mí mismo la oportunidad que no me daban

P: ¿Por qué crees que se dio esa situación? ¿Sentías que tu nivel era lo suficientemente bueno y considerabas que merecías la oportunidad en ese momento?

R: Yo creo que merecía la oportunidad de jugar. El míster no me puso, quizá no tenía la confianza en mí, pero me lo gané por mí mismo, dándolo todo en cada entrenamiento para aprovechar esa oportunidad que al final llegó y rematarlo el resto de la temporada.

P: ¿Vino Gerard a hablar contigo para explicarte los motivos de esa falta de confianza?

R: Nunca me dijo nada, trabajé duro por mi cuenta para ganarme esa oportunidad que no me daban. Gracias al esfuerzo y el trabajo la conseguí, la aproveché y después ya jugué todos los partidos, así que estaba muy contento por revertir esa situación tan complicada.

Momentos inolvidables en el Barça

P: Hablemos ahora de momentos dulces, que también los tuviste. Participaste con el primer equipo en varias competiciones, siempre durante la temporada 2015/2016. Dadas esas experiencias con el primer equipo, ¿sientes que esa fue tu mejor temporada en el FC Barcelona, pese a no tener tantos minutos en el filial?

R: A nivel de objetivos fue espectacular, porque entrenar con los mejores del mundo, poder disfrutar de Champions, un Mundial de clubes, debutar en Liga y Copa, es algo espectacular, es lo que un futbolista quiere desde pequeño, y si encima es en el Barça, el equipo de tu vida... fue algo increíble. Lo intenté aprovechar al máximo, disfrutar cada momento y aprender de los mejores, porque esto dura poco. Me llevo un muy buen recuerdo de todos esos meses.

P: ¿Con qué te quedas de esa experiencia?

R: Sobre todo el día a día del primer equipo, porque es otro nivel, la calidad de los futbolistas, el entorno, el nivel mediático que tiene el Barça, es algo espectacular. Desde fuera se ve una cosa, pero desde dentro otra distinta. El estar ahí con los mejores, entrenando cada día con ellos, jugando, que ni te lo crees, es algo inolvidable. Me llevo estos recuerdos de cómo es todo por dentro.

P: Debió ser especial también vestir el brazalete de capitán en un club como el Barcelona, aunque fuese en su filial.

R: Sí, es un privilegio. Ya pertenecer al Barça lo es, y ser el segundo capitán del B este último año también lo ha sido. Hicimos una gran familia y gracias a ello conseguimos el ascenso.

P: ¿Qué partidos recuerdas con especial cariño de tu etapa en el Barça B?

R: Todos los partidos que he jugado son especiales y te quedas con algo, pero aquellos en los que metes un gol son los que más recuerdas, como contra el Eldense, cuando metí en el 88 de falta, o Alcoyano, luego también todos los partidos de playoff. Me quedo con la temporada en general, y que hemos cumplido todos los objetivos. Este año ha sido duro al principio, pero con final feliz.

P: No conforme con hacerlo bien en las diferentes posiciones de mediocampo y en el centro de la defensa, has demostrado que te gustas también como goleador.

R: Este año he estado más acertado de cara a portería, ha habido jugadas a balón parado, que es mi punto fuerte, y las he podido aprovechar. Al jugar de interior también tenía más llegada a portería y he podido marcar más goles que otros años.

De Eusebio aprendí que hacerlo fácil es lo difícil

P: ¿Qué destacarías de cada uno de los tres entrenadores con los que has trabajado en el Barça B y qué has aprendido de ellos?

R: Eusebio es el entrenador al que le debo todo, me dio la confianza para poder estar en el Barça B, de pasar de Primera Catalana a Segunda A y disputar tantos partidos, se lo debo todo. De Eusebio, que es un gran entrenador, aprendí que hacerlo fácil en el fútbol es lo difícil. De Jordi Vinyals aprendí que es muy importante estar siempre a tope en los entrenamientos, competir, saber bien las tácticas del rival, era un entrenador que nos daba todo para mostrarnos lo que teníamos que hacer en el campo. De Gerard creo que una de sus virtudes es saber gestionar un grupo que venía de un descenso.

Adiós al Barcelona

P: Después de celebrar el regreso a Segunda División A se cierra la puerta del FC Barcelona para ti. ¿En qué momento eres consciente de que no renovarás?

R: Lo supe después del ascenso.

P: ¿Te llamaron del club?

R: No, no me llamó nadie.

P: Entonces…

R: Yo ya me imaginé. Tenía algunas ofertas y le dije a mi repre que mirásemos todo lo que teníamos para ir al lugar, y ese fue el Leganés. La oportunidad era muy buena, y tenía que aprovecharla.

P: ¿Qué te llevó a decidirte por el Leganés?

R: Tienen un proyecto muy ambicioso que me gusta, y también por la confianza que me dieron tanto el entrenador como las personas que me ficharon. El proyecto que tienen es bonito e interesante para poder crecer como futbolista, y es Primera División, otro nivel, otro estilo de juego. Creo que me voy a adaptar bien, aprovecharé las oportunidades que me dé el míster.

P: ¿En qué posición crees que jugarás dentro del esquema de Garitano?

R: Actuaremos con dos mediocentros, imagino que jugaré a un lado o al otro, allí creo que me voy a encontrar cómodo. Curraré al máximo en cada entreno para que el míster vea la confianza que tengo, y pueda jugar algún partido, y hacerlo bien.

P: ¿Qué mensaje te gustaría lanzar como exazulgrana?

R: El Barcelona es el mejor sitio para poder crecer como futbolista, tanto a nivel personal como grupal, o de valores, aprendes muchas cosas. Es un club perfecto para crecer para los jóvenes, para mí es el mejor club del mundo, siempre lo llevaré en mi corazón.

¡Mucha suerte, Gerard!