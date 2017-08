Historia del FC Barcelona en Primera División

Google Plus

Jugadores del FC Barcelona hacen piña tras un gol | Foto: Álex Gallardo, VAVEL

Trayectoria del FC Barcelona en LaLiga

No es el equipo con más títulos de liga (24), pero hay un honor que ya nadie le podrá arrebatar a la entidad azulgrana. El triunfo en el primer campeonato de liga. Temporada 1928-29. Diez equipos daban vida al campeonato nacional de la regularidad, y el FC Barcelona se llevó el torneo con dos puntos de ventaja sobre el Real Madrid. No obstante, a partir de ahí el aficionado culé tuvo que esperar doce temporadas para repetir triunfo. Fue en la temporada 1944-45.

En los cincuenta llegaron los dos primeros dobletes nacionales En la década de finales de los cuarenta y principios de los cincuenta llegaban los primeros años de dominio blaugrana. En las campañas 1947-48 y en la 1948-49 llegaron las dos primeras victorias consecutivas en el campeonato nacional de liga, y en la 1951-52 y la 1952-53 los dos primeros dobletes nacionales de Liga y Copa S.M. El Rey. Antes de acabar la década de los sesenta llegó el primer triunfo en una liga acompañado de victoria en competición europea. En la temporada 1959-1960 con la consecución de la Copa de Ferias.

De nuevo el FC Barcelona iba a atravesar una mala racha con trece temporadas sin revalidar el título de liga. Solo dos ligas en treinta temporadas. 1973-74 y 1984-85. Fue no obstante en los años 90 cuando el conjunto azulgrana iba a lograr sus mejores registros. Cuatro títulos consecutivos con la figura de Johan Cruyff en el banquillo. Tras ello dos ligas cerrando el milenio, 1997-98 y 1998-99, coincidiendo la primera de ellas con el centenario del club.

Sergi Roberto pugna por un balón | Foto: Juan Lechuga, VAVEL

Y tras cinco años en blanco llegaban los mejores resultados del FC Barcelona en la competición. Dominio absoluto con ocho de los últimos trece campeonatos nacionales de liga de primera división. De la mano de Frank Rijkaard, Pep Guardiola y Luis Enrique los blaugranas han escrito las páginas más gloriosas del FC Barcelona en liga. Pese a ser el dominador de las últimas temporadas en la liga regular, el Real Madrid es el actual campeón y el equipo de Valverde deberá luchar por reconquistar el título.

Goleadas, finales agónicos y récords

Durante todos estos años ha habido momentos que se quedan guardados en la retina del espectador. En blanco y negro los que presenciaron para mal no olvidarán la goleada recibida por el FC Barcelona. 12-1 ante el Athletic en la que es todavía la derrota más abultada de la historia de la liga. A su favor el equipo catalán puede presumir de tener las cuatro victorias más amplias de la historia de la liga como visitante. Cuatro 0-8 ante Las Palmas, Almería Deportivo y Córdoba.

Las dos ligas de Tenerife quedaron para el recuerdo Goles a parte, el FC Barcelona ha sido un invitado especial a las últimas jornadas de liga en momentos clave. Para bien quedarán las dos ligas conseguidas por los de Cruyff en el último partido del campeonato, con dos derrotas del Real Madrid en Tenerife. El famoso penalti fallado por Djukic en la última jugada de la temporada 1993-94 también es uno de los momentos más dramáticos del campeonato regular español. Pero no todo han sido buenos días. El famoso “Tamudazo” en la temporada 2006-2007 con el gol de Raúl Tamudo en el Camp Nou que dejó sin su tercera liga seguida al FC Barcelona o el empate ante el Atlético de Madrid en ese mismo estadio que dejó sin el título a los del Tata Martino.

Messi derrotado en un partido ante el Atlético de Madrid | Foto: Apo Caballero, VAVEL

De entre todas las ligas destaca la de los 100 puntos, lograda por Tito Villanova en la temporada 2012/2013. Un récord de puntos para el FC Barcelona y para la historia de la Liga. Una temporada antes los azulgranas comenzaron la racha de 64 partidos seguidos marcando, que finalizó en la 13-14. También para el recuerdo quedan los 16 partidos seguidos ganando y los 31 invictos de los azulgranas en la temporada 2010-2011. Atrás están los 24 encuentros seguidos recibiendo gol del FC Barcelona en los años 40.

Clásicos para la historia: Del 0-5 al 5-0

Para la memoria de los aficionados azulgranas sin lugar a dudas destacan cinco partidos por encima del resto. Cinco victorias épicas ante el eterno rival, el Real Madrid. La primera, en la temporada 1973-74. Recordado como el 0-5 que silenció el Bernabéu con Johan Cruyff en el mejor momento de su carrera como jugador. En la 1993-94 llegó el primer 5-0 en el Camp Nou con un Romario desatado, anotando tres goles, uno de ellos con el famoso regate denominado “cola de vaca”.

El 2-6 fue una exhibición futbolística sin precedentes Más modernos son el 0-3 de Ronaldinho en el Bernabéu. El día en el que la afición madridista acabó aplaudiendo al astro brasileño. De la última década no se pueden olvidar el 2-6 en el Bernabéu en una exhibición de fútbol sin precedentes y el 5-0 al Real Madrid de José Mourinho con Pep Guardiola en el banquillo. Pero no todo ha sido gloria ante el eterno rival. El 4-1 con el pasillo realizado por los jugadores de Frank Rijkaard en el Bernabéu es uno de los episodios menos satisfactorios en la historia del club en liga. No obstante, en la temporada 1991 el pasillo se había realizado a la inversa en el mismo escenario.

Neymar conduce un balón ante Modric | Foto: Álex Gallardo, VAVEL

Momentos más o menos recordados por los aficionados culés pero que sin duda forman parte de la historia de la liga y del FC Barcelona. Pero la historia de poco sirve en el terreno de juego para un club que debe volver a conquistar un título que en los últimos años ha estado de su lado pero que actualmente está en manos de otros. Un nuevo reto para los hombres de Ernesto Valverde.