José Arnáiz, la joya que brilla en el Barça B

José Arnáiz durante un partido con el FC Barcelona B

Decir que José Manuel Arnáiz Díaz es uno de los mejores futbolistas que posee actualmente el Barcelona B es estar ante una evidente verdad. Que cada vez suena más para debutar con el primer equipo, también, y es que Arnáiz no es un jugador cualquiera. El de Talavera de la Reina, que no vistió la elástica azulgrana hasta la Jornada 3, no tardó en destacar por encima de sus compañeros, y cada vez muestra más detalles de su talento en los terrenos de juego. Sin ir más lejos, en el partido ante el Lorca cuajó una de sus mejores actuaciones en lo que llevamos de temporada. Todo ello, sumado a un tremendo golazo en el que remató a portería desde la frontal del área al más puro estilo Messi, ha hecho que Arnáiz esté hoy en día en boca de todos.

¿Quién es José Arnáiz?

Para el que no conozca a este joven, Arnáiz es un futbolista de veintidós años que actualmente ocupa la posición de extremo en el Barcelona B. Nacido en Talavera de la Reina, Toledo, hizo su debut en el fútbol profesional en la Unión Deportiva Talaverana, en 2013, con tan solo dieciocho años. Ese mismo año fichó por el Real Valladolid, donde formó parte de la plantilla del segundo equipo, sin embargo, dos temporadas más tarde jugaría su primer partido en segunda división con el Valladolid. La campaña 2015-2016 le permitió completar uno de sus mejores registros anotando once goles con el primer equipo, lo que catapultó su renovación hasta 2019.

Ya en la primera plantilla del Valladolid, en la temporada 2016-2017, anotó doce goles y tres asistencias. Esos números hicieron que, el pasado verano, el FC Barcelona B mostrara su interés por hacerse con sus servicios. Y así fue, ya que el Barcelona confirmó su adquisición en agosto por 3,4 millones de euros.

Una ascendente progresión

Desde que se incorporara al segundo equipo del FC Barcelona, Arnáiz no ha parado de crecer. Y es que sus cifras hablan muy bien de él, ya que ha conseguido formar parte del once inicial en siete de los ocho partidos que ha podido disputar con el equipo. En esos siete partidos ha anotado cuatro goles y ha concedido una asistencia a sus compañeros, con un promedio de anotación cada 175 minutos. Este dato es muy positivo teniendo en cuenta que ha jugado un total de 699 minutos desde que está en el Barça B.

Aunque el atacante intente evitar el tema, cualquiera sabe que, de seguir así, su debut con el primer equipo no tardará en llegar. El joven extremo hace bien intentando olvidar estos temas, pero es algo que, más temprano que tarde, acabará llegando. Algunos dicen que puede ser el sustituto de Dembélé hasta que se recupere de su lesión, mientras que otros dicen que algunos de la primera plantilla deben andarse con ojo si no quieren que la nueva promesa les pase por encima. Su trabajo y esfuerzo verán su recompensa, ahora solo nos queda esperar a que el tiempo le dé una oportunidad.