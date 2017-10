Ernesto Valverde: "Esperamos ganar, y ganar bien"

El entrenador azulgrana en rueda de prensa / Foto: Ernesto Aradilla (VAVEL.com)

El FC Barcelona empieza la aventura de ganar, por cuarto año consecutivo, la Copa del Rey. Los azulgranas son el equipo que más veces ha conquistado la competición, 29 y, además, en las tres temporadas de Luis Enrique en el banquillo azulgrana, el Barça ganó el título en cada una de ellas.

"Es uno de los partidos más difíciles"

Valverde empezó la rueda de prensa declarando que el partido del martes será: "uno de los partidos más complicados de la temporada porque el rival juega en una categoría inferior y no está pasando un buen momento". De hecho, es algo que Valverde también ha apuntado: "el Murcia es un equipo histórico y, actualmente, está jugando en la Segunda División B".

Para el partido, Valverde decidió desconvocar a Messi, Suárez, Umtiti -los tres están sancionados-, Paulinho, Ter Stegen e Iniesta, y se espera que el martes jueguen los jugadores que menos minutos están teniendo esta temporada. Ante esta cuestión, el técnico ha avanzado que Aleix Vidal y Arda Turan tampoco jugarán -ambos arrastran molestias en el tobillo- y dejó ver que Vermaelen tendrá minutos. Sobre el belga, aseguró que: "está entrenando muy bien y cada uno tiene que aprovechar su oportunidad".

El técnico confirmó que los jugadores del filial tendrán minutos, aunque avisó que: "tenemos que respetar el reglamento". Además, el técnico apuntó que están en continuo contacto con el juvenil y el filial gracias a Joan Barbará y, centrandose en Arnáiz, una de las sensaciones del Barça B esta temporada, "es pronto para decirlo, pero tiene grandes cualidades", aseguró.

El vasco también habló del actual formato de la Copa del Rey, y aunque no se mojó si sería mejor que las eliminatorias fueran a un solo partido, lo que sí aseguró es que: "no me gustaría que, si fuese a un solo partido, se jugara en casa del equipo inferior. Se tendría que hacer por sorteo".

Por útlimo, Valverde no quiso entrar en si sería posible la llegada de Coutinho en el mercado de invierno: "no me gustaría retransmitir las negociaciones ante los medios de comunicación". Además, tampoco quiso entrar en las últimas declaraciones de Zidane sobre Cristiano -el francés declaró que es el mejor jugador de su generación con diferencia- y, justamente, cuando al vasco le preguntaron sobre si Cristiano se merecía ganar el The Best, Valverde respondió con un irónico "no lo sé".