Valverde: "Estamos contentos, son partidos complicados porque te enfrentas al entusiasmo del rival"

Ernesto Valverde, en rueda de prensa | Foto: Miguel López, Vavel

El FC Barcelona de Ernesto Valverde se ha estrenado en Copa del Rey con victoria frente al Real Murcia (0-3) en la Nueva Condomina. El Txingurri se ha mostrado satisfecho en la rueda de prensa posterior al encuentro: "Estamos contentos, sabemos que son partidos complicados porque te enfrentas al entusiasmo del rival y de su afición".

El Txingurri ha planteado la ida de los dieciseisavos de final con un once inicial inédito. Valverde ha apostado por la cantera dando la titularidad a Carles Aleñà y José Arnáiz, y haciendo debutar en la segunda parte a Marc Cucurella. "Los chavales han respondido bien a la oportunidad que les hemos dado", ha declarado el técnico culé. "Son jugadores que nos pueden ayudar en el futuro", ha añadido.

Arnáiz, que está rindiendo a un gran nivel en el Barça B, ha llamado la atención con un "golazo", según Valverde, en su estreno con el primer equipo. El entrenador azulgrana ha dicho del extremo manchego que "es un jugador con desparpajo, uno contra uno y disparo. Sin espacios estaba sufriendo más, pero en el segundo tiempo, cuando el rival se ha abierto, ha explotado sus mejores condiciones. Cuando coge el balón de frente tiene la portería en la cabeza".

Arnáiz celebrando junto a Aleñà su gol frente al Lorca | Foto: Noelia Déniz, Vavel

Los culés esperaron al minuto 44 para marcar el primer gol. El Real Murcia ha planteado "un partido cerrado para aprovechar contragolpes y jugadas de estrategia. Nos costaba sobrepasar sus líneas, pero con la combinación hemos conseguido llegar arriba y marcar", ha declarado Valverde.

El entrenador cacereño también ha dado minutos a los menos habituales como Jasper Cillessen, Paco Alcácer y Thomas Vermaelen. Del delantero valenciano ha destacado que "está participando poco, pero es importante para él que marque cuando se le da la oportunidad". "Se mueve bien entre centrales y le damos balones para que los aproveche. Siempre está", concluyó Valverde en rueda de prensa. También ha valorado la actuación de Vermaelen: "Nos ha dado seguridad en defensa. Es rápido y contundente".

Vuelta a San Mamés

El FC Barcelona se enfrenta este sábado al Athletic de Bilbao, equipo de Valverde hasta hace cinco meses. La vuelta a San Mamés será especial para el Txingurri: "Es un partido bastante emotivo para mí. Cuando he vuelto con otros equipos siempre lo ha sido. No hablaré de la estadística porque no me ha ido bien. El Athletic es un equipo tremendamente fuerte en casa".