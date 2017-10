Valverde: "Para mí es un partido especial"

El técnico azulgrana en la rueda de prensa del viernes / Foto: Miguel López (VAVEL.com)

Después de unas horas muy movidas en Cataluña, a Valverde le tocó comparecer ante los medios en Sant Joan Despí. Algunos de los presentes rumorearon que, tal vez, el FC Barcelona haría un comunicado oficial sobre la situación política antes de la comparecencia del técnico azulgrana, pero finalmente todo se desarrolló tal y como estaba previsto.

El Ahletic y la política, los protagonistas

La mayoría de preguntas se centraron en dos temas: el momento político actual y, sobre todo, en el pasado de Valverde como entrenador del Athletic Club y cuáles serían sus sensaciones al pisar, por primera vez como técnico visitante, el Nuevo San Mamés.

El vasco recordó que no será la primera vez que se enfrentará al Athletic como técnico visitante, pero sí que debutará en el nuevo estadio bilbaíno como rival. El propio entrenador reconoció que no sabe qué emociones sentirá la noche del sábado, pero sí aseguró que: "será un partido especial: conozco a todo el mundo allí".

El técnico también habló de las principales características del equipo vasco, destacando su fortaleza en San Mamés y la intensidad con la que juegan. "Tienen un gran espíritu porque los jugadores están muy unidos con el club, se han críado allí. Además, el público presiona mucho", apuntó.

El propio Valverde reconoció que, actualmente, aún ve rastros de su trabajo durante su segunda etapa en Bilbao. "El equipo es el mismo", recordó. También repasó el actual momento de forma del equipo local, destacando que: "independientemente del técnico, al Athletic le cuesta arrancar siempre. Hay que habituarse a los cambios y está teniendo lesiones de jugadores muy importantes, pero están vivos en las tres competiciones. Es un rival que va avanzando y siempre termina bien".

El técnico también repasó el partido de Copa ante el Murcia, destacando el trabajo de los menos habituales. Aun así, tampoco cerró la puerta a fichajes en el mercado de invierno: "si hay posibilidades de mejorar el equipo, se accederá a él" y recordó que la próxima semana será difícil: "jugamos ante Athletic, Olympiakos y Sevilla; tenemos que ver cómo van los partidos y si tenemos confianza, pero estamos bien, motivados y queremos ganar".

Por último, Valverde apuntó que tanto Alba como Suárez estarán disponibles para el partido del sábado y no se quiso pronunciar sobre el momento político. Declaró que: "tengo mi propia opinión política y me gustaría que nos centráramos en la cuestión deportiva, aunque cada media hora pasa una cosa diferente". Cuando le preguntaron si se imaginaba una liga española sin el Barça, el técnico tampoco se quiso mojar: "eso aún no ha sucedido y me corresponde hablar sobre realidades". La rueda de prensa terminó con la pregunta de qué pasaría si él se sentaría en una mesa con Puigdemont y Rajoy, a lo que Valverde respondió, riéndose: "¿crees que nos sentaríamos?".