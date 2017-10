Valverde: "Nos ha faltado el gol"

Google Plus

Valverde durante una rueda de prensa. Foto: Miguel López Mallach, VAVEL.com

Olympiacos y Barça han firmado las tablas en Atenas con un marcador que ha terminado 0-0. El técnico azulgrana ha salido a la que fue su sala de prensa habitual cuando entrenaba al Olympiacos, en la noche del martes equipo local, para responder a las preguntas de los periodistas.

Ernesto Valverde ha vuelto a la que fue su casa y se ha mostrado muy emocionado al hablar del ambiente que se ha vivido en el estadio. "Siempre he tenido este ambiente a favor y esta vez lo he tenido en contra. Sé lo que motiva y lo que les motiva la Champions a este equipo y ya esperaba que fuera así, extraordinario y muy bonito".

"Nos ha faltado acierto y estamos satisfechos, pero no nos vamos contentos del todo", ha admitido Valverde tras la falta de gol de su equipo. Sin embargo, el 'Txingurri' ha querido dejar claro que queda una jornada menos y sigue "todo igual". El FC Barcelona tiene acostumbrados a sus seguidores a ver goles a favor en cada partido y contra los griegos el patrón ha cambiado. La conclusión general que saca el entrenador es positiva, remarcando que: "Me ha gustado el equipo aunque es verdad que el partido requería un juego de posición muy preciso y quizá de eso nos ha faltado" y que la esencia y el espíritu han sido los de siempre, ir con todo a por el partido sin dejar que el rival les inquiete. Valverde ha reconocido que la no llegada del gol del Barça ha sido debido a "el enorme trabajo del Olympiacos", que ha estado muy junto y ha trabajado "mucho" y ha evitado la llegada de los azulgranas al área rival.

También relacionado con el gol, Ernesto Valverde ha sido preguntado por el estado físico de Luis Suárez, que no está teniendo mucha puntería de cara a portería. Al técnico extremeño parece no preocuparle: "La figura de Luis Suárez me gusta bastante y a veces el gol solo depende de un centímetro más a la izquierda o a la derecha".