Entrenamiento con pocos efectivos

Fotografía: Ernesto Aradilla (VAVEL.com)

El FC Barcelona, dirigido por Ernesto Valverde, volvió a realizar una nueva sesión de entrenamiento en la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí para preparar el próximo choque liguero que se disputará el sábado 18 de noviembre a las 16:15h en Butarque para enfrentarse al CD Leganés, en el choque correspondiente a la 12ª jornada de LaLiga Santander.

Han participado cinco jugadores del primer equipo

La sesión de hoy ha sido en el campo número tres (a puerta cerrada), en la que ha estado el cuerpo técnico íntegro y un total de cinco jugadores del primer equipo: Denis Suárez, Gerard Deulofeu, Paco Alcácer, Aleix Vidal y Luis Suárez, el último haciendo trabajo específico, al igual que en las últimas fechas en la que los compañeros están con sus correspondientes selecciones.

Los lesionados Sergi Roberto, Ousmane Dembélé, Rafinha y Arda Turan también han acudido a la Ciutat Esportiva pero para ejercitarse a parte, sin formar parte de la sesión realizada por el primer equipo a las órdenes de Ernesto Valverde. Destacar la evolución del extremo francés ya que, tal y como ha informado el Club en redes sociales, su proceso de recuperación está siendo el correcto.

El resto de jugadores que no han estado en la sesión están con sus respectivas selecciones. Entre ellos, Rakitic, que es el único que se juega algo, en este caso con Croacia, la clasificación al Mundial 2018 que se disputará en tierras rusas. El FC Barcelona no volverá a los entrenamientos hasta el lunes 13 de noviembre a las 18h, y también será a puerta cerrada. Todos los internacionales que están ahora mismo con sus selecciones no volverán a la Ciudad Condal hasta la próxima semana, en la que irán llegando sucesivamente y, el jueves, volverán a los entrenamientos a las órdenes de Ernesto Valverde, para preparar en estado óptimo el encuentro liguero ante el Leganés.