El FC Barcelona se disfraza de Rey Mago

Google Plus

Gerard Deulofeu y Paco Alcácer podrán disfrutar de un día distinto una vez recuperados de sus respectivas lesiones | Foto: Ernesto Ardilla - VAVEL

El primer equipo del FC Barcelona no falla a su cita anual. El próximo 5 de enero, los jugadores azulgrana se "disfrazarán" de Reyes Magos para hacer sonreír a los más pequeños. Pues a las 11:00 de la mañana la escuadra culé se vestirá de chándal para hacer un entrenamiento a puertas abiertas. Mientras que una vez finalice, los de Ernesto Valverde se dividirán para cumplir el sueño de aquellos niños que no pueden disfrutar como les gustaría del FC Barcelona. Los que no quieran fallar a la cita deberán recoger su entrada, gratuita para los socios y de pago para los aficionados.

Entrenamiento a puertas abiertas

Durante la temporada, estamos acostumbrados a ver un máximo de 15 minutos de entrenamiento del mejor equipo del mundo. Normalmente, rondos y ejercicios de calentamiento. Sin embargo, con la Navidad, todo cambia y hacer feliz a la gente con pequeños detalles nunca está de más. Pues el próximo viernes 5 de enero, el primer equipo del FC Barcelona se entrenará ante la atenta mirada de los aficionados. El Miniestadi albergará esta cita anual dirigida sobre todo a los más pequeños, aquellos que sueñan con ver a sus ídolos de cerca mientras disfrutan de su magia por televisión.

El entrenamiento empezará a las 11 de la mañana. Sin embargo, el público podrá empezar a acercarse al feudo del filial azulgrana a las 9:30 horas. Para ello, cada uno deberá tener su correspondiente entrada, ya seas socio o aficionado. Cabe mencionar que los socios disponen de hasta tres entradas gratuitas por carné, mientras que los aficionados deberán pagar 5 euros si quieren ver al conjunto culé en acción.

Los Reyes Magos visitan los hospitales

Como ya es habitual, varios hospitales catalanes vivirán un día especial. Tras el entreno que dirigirá Ernesto Valverde, los jugadores del primer equipo se dividirán y se desplazarán a diferentes centros hospitalarios. El objetivo, sacar una sonrisa y desear unos buenos Reyes Magos a los niños enfermos que viven con ilusión estas fechas. Los hospitales que se visitarán son los siguientes: