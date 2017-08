Javier Espinosa: calidad en la medular 'made in La Masía'

Google Plus

Javi Espinosa con el FC Barcelona B | Foto: Laia Cervelló / VAVEL

El nuevo fichaje del Granada CF se trata de Javier Espinosa González. El futbolista, de 24 años y natural de Talavera de la Reina (Toledo), mide 1,74 metros y juega en el centro del campo. Llega al Granada cedido por el Levante UD para una temporada, en la que buscará un hueco para acompañar a Raúl Baena en la medular del equipo nazarí.

Espinosa comenzó su carrera en las categorías inferiores del club de su localidad, el UD Talavera, donde se fue formando poco a poco como futbolista, para acabar recalando en La Masía, algo que ocurrió después de jugar en la Semana Santa de 2006 el Mundialito Sub'14 con el Real Madrid. El Barcelona puso sus ojos en él y le invitó junto a su familia para conocer La Masía, algo que cambió el pensamiento tanto del jugador, con tan solo 13 años, como de sus familiares.

En la temporada 2009/2010, con tan solo 17 años, Espinosa debutó en Segunda División con el filial blaugrana, exactamente con el FC Barcelona 'B', en el Mini Estadi, en un partido amistoso antes de comenzar la temporada contra el filial del Espanyol. En ese encuentro deslumbró por sus cualidades en la medular. Aún así, seguía con su ficha en el equipo juvenil.

Tras esa temporada, Espinosa ganó todos los títulos al alcance con el FC Barcelona Juvenil, en el que era titular. Incluso viajó a varios estadios para jugar con el FC Barcelona 'B', que en ese momento dirigía Luis Enrique para, justo a la siguiente temporada, pasar a formar parte del FC Barcelona B de manera oficial. Esa campaña, la 2011/12, estuvo entrenado por Eusebio Sacristán y pasó una parte de la pretemporada con el primer equipo.

Tras esto, Espinosa llegó al Villarreal, donde no cuajó con su juego, aunque en 'can Barça' le comparasen a veces con Iniesta, al tener una identidad muy parecida sobre el terreno de juego. Tras no destacar en el 'submarino amarillo', Espinosa buscó su lugar en Andalucía, concretamente en la UD Almería, donde tuvo muchas oportunidades y sumó un gol en esa campaña.

Se marchó después al Elche, donde terminó siendo un titular indiscutible, aunque le faltase un poco de profundidad, para terminar recalando en el Levante, donde se pensaba que sería una pieza angular para su proyecto de ascenso a Primera División. Sin embargo, Espinosa parecía no entrar finalmente en los planes del Levante, que ha decidido cederle al Granada.

Espinosa es diestro y puede actuar en varias posiciones: de mediocentro, mediapunta o interior. Posee también una poderosa zancada. Es un jugador exquisito con el balón en los pies, que atesora mucha calidad. Tiene una gran visión de juego y capacidad goleadora pese a tratarse de un centrocampista. Además, tiene buen disparo desde fuera del área y es un buen lanzador de faltas y de penaltis.