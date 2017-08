Oltra: "Estoy contento con el trabajo del equipo en esta pretemporada"

Google Plus

El entrenador del Granada CF, José Luis Oltra, hizo una valoración de la pretemporada de su equipo tras la disputa del último partido amistoso de este periodo, que le enfrentó a la UD Almería en el estadio Constantivo Navarro de Baza y que terminó con empate a un gol. El técnico valenciano está "contento" con el trabajo del equipo en esta pretemporada y también "muy satisfecho con lo que propone el equipo en el terreno de juego", según las declaraciones que realizó para la web del club granadino.

Respecto a lo sucedido en el partido contra el Almería, Oltra reconoció "la importancia de la expulsión de Baena para el desenlace del amistoso", ya que hasta ese momento consideró que su equipo había sido "superior" al conjunto almeriense.

Oltra se quedó satisfecho de la primera parte que realizó el Granada CF: "Me encantó el equipo. Once contra once hemos sido mejores en casi todo",dijo. "Hemos tenido llegada. Hemos tenido el partido en su campo, que es donde queríamos. Hemos sido sólidos", también destacó. "A partir de la expulsión han dado un paso al frente y hemos sufrido un poco más", resaltó el valenciano

El Granada CF cierra la pretemporada con cuatro victorias, cuatro empates y una sola derrota. El equipo de Oltra ha logrado marcar 16 goles, mientras que ha encajado 11. El entrenador está contento con el trabajo de su equipo en este periodo de preparación. La temporada ya comenzará el próximo fin de semana. Los rojiblancos recibirán en el estadio Nuevo Los Cármenes al Albacete, el domingo 20 de agosto. El partido se disputará a partir de las 22:00 horas.

Oltra ya ha tenido tiempo de realizar todas las pruebas con los jugadores que conforman la plantilla del Granada CF y el domingo ya tendrá que elegir al primer once titular de una temporada en la que el equipo tiene el objetivo de lograr el ascenso a Primera División.