Ortuño como principal opción para el Granada CF

Ortuño en su etapa en el Granada CF | Foto: Antonio L. Juárez

Tras jugar la pasada temporada en el Cádiz, Alfredo Ortuño ha causado sensación en Granada, donde aún miran la situación de Adrián Ramos que, a 24 de agosto, no se encuentra solucionada, aunque en las circunstancias actuales no importaría eso, ya que el equipo nazarí busca un delantero más aparte de lo que pueda ocurrir con el colombiano.

Uno de los principales delanteros en los que el Granada CF ha puesto el ojo es Alfredo Ortuño, que milita en la UD Las Palmas, aunque la temporada pasada jugase cedido en el Cádiz, donde realizó una gran temporada, siendo en muchas ocasiones el alma del equipo en ataque, tomando la referencia de éste.

Un perfil de este tipo busca el Granada, como dijo su entrenador José Luis Oltra. El técnico aseguró que el equipo necesita un delantero más, pasase lo que pasase con Adrián Ramos, del que aún no se conoce su futuro. El jugador ha manifestado su deseo de marcharse del Granada, aunque el club no se ha pronunciado y, a día de hoy, no se puede saber nada.

Alfredo Ortuño ha pasado también por el Zaragoza, y tiene ya un largo recorrido en la división de plata, a sus 26 años. Pertenece a Las Palmas, aunque ha disputado pocos partidos en los últimos años allí debido a las cesiones que lo llevaron fuera del archipiélago canario.

Recordamos que este jugador tuvo su pasado en el club nazarí, cuando llegó desde La Hoya Lorca a Granada, pero salió cedido media temporada a Girona, debido a que se encontraba en Primera División el Granada y no tenía muchos minutos en el equipo.

Tras esto, Ortuño volvió a salir cedido a Las Palmas, donde recalaría finalmente cuando finalizó su cesión y con el pago de un millón de euros. Tras otras cesiones posteriores ya por parte del equipo canario, el Granada CF se ha vuelto a interesar en él. Se calcula como precio de vuelta, el mismo en caso de que sea un traspaso, aunque también está la posibilidad de que pueda llegar por cesión.