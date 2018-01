Baena, candidato principal para coger el relevo de Montoro en el once del Granada CF

Google Plus

Baena ante la atenta mirada de Oltra. Foto: Antonio L Juárez

José Luis Oltra tiene un problema en la medular del Granada. Ángel Montoro estará lejos de los terrenos de juego como mínimo dos semanas, tiempo en el que el técnico deberá buscar a un relevo del ex jugador de Las Palmas. Varias son las opciones que podrían aparecer en el once en los próximos enfrentamientos, pero la que sobresale por encima del resto es la de colocar a Raúl Baena en el once.

Una baja sensible

La baja de Montoro es un imprevisto muy grande en los esquemas de Oltra. El centrocampista es uno de los hombres de confianza del entrenador del Granada, siendo pieza clave en esta mitad de temporada. Como mínimo, Montoro se perderá los encuentros que el Granada disputará en tierras manchegas ante el Albacete y en Los Cármenes ante el Zaragoza.

La sala de máquinas es una zona del campo en la que Oltra no ha tenido problemas para encontrar soluciones a las lesiones de los inquilinos de estas posiciones. Kunde es el futbolista asentado a día de hoy en la medular, la plaza vacante para los dos próximos compromisos tiene nombre y apellido, Raúl Baena. Esta solución serviría para volver a la figura del pivote defensivo que da equilibrio al equipo, dejando al camerunés Kunde con total libertad para incorporarse al ataque.

Dos meses sin ser titular

El centrocampista volvería de esta manera a una titularidad que no tiene desde Soria, donde cayó lesionado el 21 de octubre en la victoria nazarí ante el Numancia por 1-3. Desde aquel encuentro, Baena no ha vuelto a ser de la partida en los esquemas de Oltra. Tras su vuelta, ha disputado minutos ante Huesca, Rayo y Cádiz, y todo hace indicar que regresará al once en el importante choque del próximo domingo en el Carlos Belmonte ante el Albacete.