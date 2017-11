Cada gol del Leganés vale dos puntos

Google Plus

El CD Leganés celebrando un gol | Fuente: CD Leganés - Juan Aguado

La defensa y el ataque trabajan de forma eficaz para lograr cada punto

Diecisiete puntos y nueve goles dan una media de casi dos puntos por cada tanto que anota el conjunto madrileño. La defensa del Leganés está teniendo tanta importancia como la delantera a la hora de conseguir puntos, de hecho, en un sistema como el que plantea el equipo hay que ser muy eficaz de cara al arco rival. En los siete encuentros en los que el conjunto blanquiazul ha conseguido puntuar no ha encajado ningún gol y ha obtenido dos goles de renta máxima. Para mantener este estilo de juego es necesario que no se pierda la eficacia de cara a puerta, ya que, de lo contrario, los puntos empezarían a brillar por su ausencia.

No hay un jugador que asuma la responsabilidad del Gol

Los nueve goles que ha logrado el conjunto pepinero esta temporada están repartidos en seis jugadores de la plantilla, destacando Beauvue, Gabriel y Szymanowski, quienes llevan dos tantos cada uno. Szymanowski fue el máximo goleador la temporada pasada anotando ocho goles. No hay ningún jugador que sea la referencia clara en ataque y aporte una cantidad de goles que pueda suponer la diferencia respecto al resto de compañeros. Guerrero, tan solo lleva un tanto por los cinco que anotó en total el pasado curso. Parece que Szymanowski se postula a ser de nuevo el máximo goleador de la plantilla acompañado del jugador cedido por el real Celta de Vigo, Claudio Beauvue. El CD Leganés consiguió treinta y cuatro goles, lo que supone menos de un gol por partido, por lo cual el Leganés doblaría ahora mismo el número de tantos conseguidos en la temporada 2016-2017. Otro aspecto a remarcar, es que los goles conseguidos son para conseguir puntos, por lo que no solo debemos apreciar el número, si no también la valía de los mismos.