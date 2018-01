'Pepinazo' y a seguir haciendo historia

La historia del Leganés sigue añadiendo páginas a su libro después de conseguir en la noche del miércoles el pase a las semifinales de la Copa del Rey después de eliminar al Real Madrid por un gol a dos en el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu. Tras el ascenso de Segunda División 'B' a Segunda División, el ascenso a Primera División y la permanencia la temporada pasada, ahora llega el pase a las semifinales de la Copa del Rey por primera vez en la historia después de ganar por un gol a dos en Chamartín.

El conjunto ‘pepinero’ le puso alma, corazón y coraje ante un conjunto blanco que no puso, ni de cerca, nada de eso. El Leganés, un equipo que salió a por todas, a presionar a un Madrid que perdía balones por falta de concentración.

El primer aviso ‘pepinero’ fue un disparo al poste de Beavue. Ahí, los blancos comenzaron a ver la realidad del partido porque no les gustaba nada lo que estaban viendo. El Madrid no sólo no reaccionó si no que estuvo a merced de un Leganés que con un fútbol sencillo, pero con las ideas muy claras, estaba sobrepasando a los de Zidane. No con ocasiones claras, es cierto, pero la sensación es que estaba más cerca el gol de Leganés que el del Madrid. Y llegó en el minuto 32 tras un doble fallo de Achraf y Nacho que aprovechó Eraso para marcar un golazo con un gran disparo desde fuera del área.

El Madrid quiso reaccionar pero se quedó en eso y la primera parte acabó con ese 0-1, con otra ocasión de Beauvue y con la grada blanca pitando a los locales, y no era para menos.

Una pitada que se repitió en la salida del equipo blanco pero al comienzo de la segunda mitad esas pitadas se convirtieron en ovación con el gol de Benzema en el minuto 47 con un golazo del delantero francés que recibió un balón al hueco y la picó por encima de Champagne para empatar el partido.

El 1-1 devolvía calma a un Bernabéu confiado en que los suyos pasarían. Pero el Leganés no estaba por la labor de desaprovechar una noche histórica. Lo hizo a lo grande con el 1-2 de Gabriel en el minuto 55 en un saque de esquina cuando el mediapunta brasileño cabeceó un balón mandándolo dentro de la red de la portería de Casilla.

Celebración por todo lo alto del Leganés y enfado y estupefacción del madridismo que no se creía lo que estaba pasando. El Madrid estaba muy tocado, todo lo contrario que el Leganés que no sólo supo mantener el resultado, si no que seguía creando peligro a la contra.

Salieron Modric y Carvajal. El Madrid empujó, pero sin sentido, sin cabeza, sin ideas, sin nada. Tan solo necesitaba un tanto. Un gol que nunca llegó. Apareció Champagne para sostener al Leganés, que se defendió bien mientras iba palpando su sueño con las manos. Era su primera victoria en el Bernabéu, pero fue mucho más que un triunfo. Significaba tener billete a 'semis' y continuar el sueño y a seguir haciendo historia. Asier Garitano es el hombre milagro de este equipo que sigue dejando su nombre en la historia del club y del fútbol español.

El conjunto entrenado por Garitano ya espera rival en cuartos del torneo del 'caos' y este viernes se sabrá en el sorteo de emparejamientos en la sede de la RFEF a las 12:30. En cuanto a la liga, los 'pepineros' recibirán en la siguiente cita liguera al Espanyol en el Estadio Municipal Butarque.