Rafael Martins deja de ser jugador del Levante UD

Rafael Martins deja de pertenecer al Levante UD | Foto: Levante UD

El Levante UD y Rafael Martins han llegado, durante la tarde del lunes, a un acuerdo para la rescisión de contrato del jugador brasileño, después de más de una semana de negociaciones en las que el ya exjugador del conjunto ‘granota’ expuso al presidente del Levante UD, Quico Catalán, su deseo de abandonar el Levante UD por la falta de protagonismo.

Rafael Martins llegó al Levante UD en el mercado de verano de 2014, después de haber anotado quince goles en la liga portuguesa con el Vitoria Setúbal. Las lesiones marcaron su primera temporada en la liga española, en la que solo pudo participar en trece encuentros de Liga y marcó un único gol, en el Ciutat de Valencia ante el Getafe. La temporada siguiente, Rafael se marchó de nuevo a Portugal, al Moreirense, cedido por el Levante UD. En el campeonato luso volvió a demostrar su capacidad goleadora y mejoró su registro anterior, hasta firmar un total de veinte goles que sirvieron para que su equipo salvase la categoría.

Este verano, se especuló con su marcha por la necesidad del Levante UD de liberar plazas de extracomunitarios, pero fue finalmente Deyverson quien dejó el equipo. Este curso, el delantero brasileño ha disputado un total de diez partidos, cuatro de ellos de titular, en los que solo ha podido anotar un gol, ante el Girona.

El jugador brasileño siempre ha demostrado su implicación en los años que ha estado en el club, incluso durante su cesión la temporada pasada. Tanto el club, como los jugadores que forman la actual plantilla del Levante UD, han querido despedirse de Martins y agradecer su trabajo y dedicación durante el presente curso a través de las redes sociales. Además, el propio Rafael ha emitido un comunicado en su página de Facebook en el que ha querido agradecer la confianza del Levante UD y el cariño recibido de la afición. Su próximo destino seguramente esté en el Vitoria Guimaraes, de la primera división portuguesa.

Carta íntegra de Rafael Martins:

“Familia granota,

Hoy cierro mi etapa como jugador del Levante. Lo hago con ilusión por los nuevos retos que me esperan, y también con mucha pena por tener que dejaros. Han sido dos años y medio de sensaciones de todo tipo, de alegrías y tristezas. Yo me voy tremendamente agradecido por la confianza que me dio el club en 2014, cuando me fichó, y sobre todo por el cariño que cada día me habéis transmitido vosotros por la calle o por las redes hasta hoy mismo. A esta ciudad y sobre todo a esta afición las llevaré siempre en el corazón. Da igual lo que digan otros. SOIS ÚNICOS. SOIS DE PRIMERA.

Siento no haber devuelto todo ese apoyo marcando más goles, que es lo que mejor sé hacer. Siento que aquí, por lo que sea, no hayáis podido disfrutar del mejor Rafael Martins. Me quedo con el reconocimiento público a mi trabajo que han hecho Muñiz o Tito. En silencio, compitiendo y sonriendo, creo al menos que he ayudado a hacer mejores al equipo y a mis compañeros. Aquí he aprendido cosas y he hecho amigos para toda la vida. Sin duda, como persona, he triunfado en mi etapa en el Levante.

Y que quede claro. Esto no es una despedida. Volveré por el Ciutat en el futuro; espero que pronto, para poder celebrar un ascenso que lógicamente sentiré como mío. En verano dije que me quedaba para devolver al equipo a Primera y no tengo duda de que lo más difícil ya está hecho. Mi sueño es cruzarme también en unos años con el Levante en una competición europea.

Espero que entendáis mi decisión: quiero jugar y volver a sentirme protagonista.

Solo me queda mandaros un abrazo y gritar con fuerza:

¡¡MACHO LEVANTE!!”