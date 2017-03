A primera de penalti

Google Plus

El Levante UD sumó una nueva victoria en el Ciutat de València ante el Elche CF y se sitúa cada vez más cerca del ansiado ascenso. Más aún, tras los resultados de sus perseguidores más inmediatos. Los 'granotas' tuvieron que sufrir más de los previsto para llevarse los tres puntos en el derbi autonómico, sobretodo tras una primera parte horrorosa en la que los de Muñiz acabaron por detrás en el marcador tras el gol inicial de Nino. En la reanudación, la pizarra de Muñiz fue decisiva con la doble sustitución que realizó justo antes de empezar el segundo tiempo. Montañés y Casadesús consiguieron cambiarle la cara al equipo y, sobretodo el mallorquín, fomentar la remontada local. Casadesús sigue aprovechando al máximo los minutos de los que dispone, y si sigue al mismo ritmo, pondrá en apuros al director deportivo del Levante UD, Tito, de cara al mercado veraniego, ya que el insular acaba contrato en junio.

Primera parte para olvidar.

El Elche CF salió al Ciutat de València con la intención de acabar con la racha ‘granota’ de más de un año sin caer en ‘Orriols’. A raíz de esa salida intensa llegó el primer gol, obra de Nino, en el minuto 2 de partido, después de una serie de rebotes en los que Raúl no pudo atrapar el balón. La reacción del Levante UD fue inmediata y los de Muñiz empezaron a hacerse con el control del partido, obligando al Elche CF a retroceder unos metros para proteger su portería. Aun así, los locales no fueron capaces de inquietar los dominios de Juan Carlos y, con el paso de los minutos, el Elche CF fue viniéndose arriba en busca del segundo gol. La primera ocasión clara de gol para el Levante UD no llegó hasta la media hora de partido, tras una buena combinación en ataque que resolvió Lerma con un disparo desde fuera del área y que obligó al portero del Elche a emplearse a fondo para evitar el empate. Después de la ocasión, el Levante UD adelantó las líneas en busca del gol, lo que permitió al Elche CF crear mayor peligro corriendo a la contra. El resto de la primera mitad transcurrió sin más hechos relevantes y el Elche CF se marchó a los vestuarios con un resultado favorable.

Lavado de imagen en la segunda parte.

Tras el descanso, el técnico del Levante UD, Juan Ramón López Muñiz, dio entrada a Montañés y Casadesús –que a la postre serían determinantes en el devenir del partido- en lugar de Rubén e Insa y cambio el sistema a un 4-4-2, para dotar al equipo de mayor verticalidad, y lo logró. Los locales salieron desde el inicio de la segunda mitad con un ritmo mayor, y dispuestos a conseguir la remontada sin perder un solo minuto. Y así fue. Unas manos de Borja Valle dentro del área ilicitana a la salida de un córner propiciaron el empate de los ‘granotas’. El colegiado señaló penalti. Juan Carlos detuvo el penalti lanzado por Víctor Casadesús, pero el mallorquín, que está sabiendo aprovechar al máximo sus minutos, anotó el empate después de recoger el rechace. Los locales, no conformes con el empate, siguieron achicando y colgando balones sobre el área visitante, animados por el gol del empate y la euforia en la grada. Con el paso de los minutos, ese ímpetu local por acercarse a la portería contraria fue desgastándose y volvió el ritmo lento y cansino de la primera mitad, lo que benefició al Elche CF, mucho más cómodo en el campo que con la velocidad alta impuesta por el Levante UD tras el descanso. Además, los cambios realizados por Alberto Toril a lo largo de la segunda mitad, le dieron mayor frescura al conjunto ilicitano para encarar el final del partido. El Levante UD siguió intentando entrar por bandas para lograr el tanto de la victoria, aunque sin llegar a poner en apuros a la defensa del Elche CF. Cuando el empate parecía firmado, Víctor Casadesús, tras una jugada afortunada, se plantó dentro del área y, tras recortar al defensa del Elche CF, cayó sobre el césped. El árbitro volvió a señalar la pena máxima y ésta vez sí, Juan Muñoz marcó para adelantar al Levante UD y asegurar un nuevo triunfo ‘granota’ en ‘Orriols’.