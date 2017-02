Weligton se incorpora al cuerpo técnico del Málaga

Google Plus

Foto: Málaga Vavel

La entrega de Weligton por su club, el Málaga, es innegable. El central brasileño llegó a ceder su ficha para la incorporación del venezolano Peñaranda, recientemente adquirido en el mercado de invierno. El mariscal es símbolo de seguridad, confianza, y, por supuesto, mucha, mucha entrega.

Estos valores seguirán presentes en el club costasoleño, pues en la tarde del lunes la entidad anunció la continuidad de Weligton en el Málaga, pero no como jugador: como perteneciente del cuerpo técnico.

De esta manera, completará su recuperación de la lesión que lo mantuvo apartado de los terrenos de juego ayudando al "Gato" Romero en las decisiones técnicas.

Su baja federativa no le permitiría jugar esta temporada, pero eso no quiere decir que no vuelva a jugar con la entidad blanquiazul en temporadas venideras. A sus 37 años, Weligton se muestra ambicioso y con ganas de ayudar al club donde lleva una década perteneciendo.

De esta forma, podrá aportar experiencia y sabiduría a las decisiones del técnico en lo que completa su recuperación. Su veteranía será clave para ayudar a la buena gestión del equipo.

El defensa brasileño llegó en 2007 al Málaga procedente del Grasshopper, equipo de la liga suiza. Ese mismo año el equipo lograría el ascenso a Primera División, donde se mantiene a día de hoy. En 2012 disputaría la Champions League, competición en la que el equipo blanquiazul realizó una muy buena actuación.

Ahora, deja el Málaga como jugador para lo que resta de temporada en la parte de la tabla más engañosa, entre la ambición de Europa y el desastre del descenso.

Su gran gesto de rescisión de su ficha como extracomunitario, dejando a un lado los intereses personales y actuando para el bien del equipo, hacen de Weligton un símbolo activo del malaguismo. Demichelis portará su mítico número 3 durante la presente campaña.