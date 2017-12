Anuario VAVEL Málaga CF 2017: Recio, capitán del Titanic

Recio | Foto: Málagacf

Tras el año nuevo, el Málaga no empezó bien el año, una derrota por 3-1 ante el Celta de Vigo no fue el mejor estreno posible para el 2017. Con este mal inicio el conjunto 'boquerón' inició una mala dinámica que le duró hasta el mes de marzo, un periodo en el que llegó a coquetear con el descenso. Finalmente en abril y tras la victoria ante el Sevilla, el equipo conseguía hacerse con el doceavo puesto, la zona tranquila ya sería el lugar de este equipo para el resto de la temporada.

Gracias a este buen año se produciría una 'fuga de talentos' que desmanteló al equipo casi por completo para afrontar la siguiente temporada, teniendo así que iniciar un nuevo proyecto casi desde cero en el que tendrían que llegar muchas caras nuevas, algo muy difícil debido a la mala gestión de la directiva.

Ignacio Camacho, emblema en aquella temporada del conjunto costasoleño, se marchó rumbo a Alemania, más concretamente al Wolfsburgo por 15 millones, Jose Rodríguez acabó su periodo de cesión y regresó al Mainz, al igual que Diego Llorente (que en su caso se trasladó a Guipúzcoa). Por su parte, Kameni fue traspasado al Fenerbache, pero sin duda, una de las bajas más notorias fue la del goleador, la de Sandro, que fue comprado por el Everton por seis millones de euros. Muy pocos se quedaron en la plantilla, pero hubo un jugador que sí estuvo dispuesto a quedarse y ese fue José Luis García del Pozo, más conocido como 'Recio', el que actualmente es el capitán del Málaga.

No está siendo un año fácil para el equipo 'boquerón', estas numerosas bajas se notaron sobremanera en el inicio de campaña que está pasando factura al conjunto andaluz. Aún así, el propio Recio está tratando junto con Michel de motivar a sus compañeros y transmitirles la lucha y el esfuerzo como valores de un equipo que no merece estar en esa posición, un equipo con el que el 14 malagueño llegó a jugar nada menos que la Champions League.

Ser capitán no es fácil

Con la salida de tantos pesos pesados, el jugador tuvo que dar un paso adelante en un equipo en el que se hablaba no hace tanto de su traspaso ya que no parecía tener hueco en una plantilla con tanto talento. Una situación así no es fácil de manejar, pasar de estar en mitad de tabla a estar peleando por la salvación, pasar de no ser un jugador fundamental y que a penas contaba a portar el brazalete de capitñan y a ser titular indiscutible y líder de la plantilla.

El jugador de 26 años ha conseguido disputar quince partidos, de los cuales ha salido en todos como titular en la competición liguera. La lucha y la intensidad son la seña de identidad de este futbolista, algo que lleva un poco al a vecesextremo ya que este año ha sido amonestado ocho veces con tarjeta amarilla y una vez con roja. Pero pasando de lado este registro, cabe destacar que hasta el momento ha ayudado al equipo con un gol y una asistencia. Con estos números está tan solo a dos goles de su registro de la pasada campaña, la mejor junto con la anterior en cuanto a goles generados.

Es innegable la imporancia de este centrocampista en el esquema de Michel, el ahora estandarte del equipo debe contagiar a sus compañeros las ganas de 'callar bocas' y acabar con las palabras de quienes dan 'por muerto' al Málaga, algo que está llevando a la perfección en este último tramo de 2017.