Anuario VAVEL Málaga CF 2017: Keko,  a la espera de cumplir las expectativas

Foto: Laliga.es

Keko es aquel jugador que para la afición malaguista llegó como ídolo, siendo el jugador cuyo fichaje fue el más costoso de los que realizó el Málaga en la temporada 2016/2017 por una cantidad de 5 millones de euros. Sin embargo, transcurridas las primeras jornadas ligueras en las que fue titular una lesión inoportuna en el sóleo de su pierna derecha, que inicialmente iba a ser por dos semanas, le dejó en el dique seco durante tres meses y medio, estando a disposición del míster en enero del 2017. Tras el largo parón sufrido, fue considerado en el club como un refuerzo en el mercado invernal por la fecha de disponibilidad. En concreto reapareció en El Sadar como suplente en el minuto 54, cuando el equipo estaba entrenado por Marcelo Romero. Tras su reaparición llegó a jugar de titular aunque bien es cierto que no jugaba partidos completos debido a que era normalmente uno de los fijos sustituidos en la segunda parte para dar refresco al equipo.

Tras una serie de resultados negativos del equipo, el centrocampista realizó unas declaraciones que fueron muy polémicas, indicando que el equipo "tenía miedo a perder", lo que generó incluso rectificaciones de sus propios compañeros de equipo, y en las que él quiso aclarar matizando que el mensaje que quería dar es que tenían "ansiedad por ganar".

Con la llegada de Michel, el jugador llega a alternar partidos como titular y suplente, no llegando a jugar todos los minutos que desearía. El total de partidos que jugó durante la temporada 2016/2017 fue de veintidos, con trece de ellos como titular y nueve como suplente. El nivel mostrado es el de un jugador que no suele dar muchas asistencias y que no marca goles en el equipo blanquiazul, debe hacerse notar en los partidos en mayor medida, ser infatigable y tener el rol de ser uno de los jugadores principales del club.

En la pretemporada del 2017/2018, el jugador nuevamente tuvo problemas con el sóleo de la pierna derecha, llegando a estar ausente durante el mes de agosto, y no llegó a jugar en Liga hasta el partido de la jornada 3 en el que fue titular. En este partido, en el que la imagen del equipo en casa fue de clara inferioridad ante los canarios, su rendimiento fue bajo con centros al área que no se efectuaban en las mejores condiciones y no volvió a ser titular hasta que transcurrió un mes, en el partido jugado en el Camp Nou ante el Barcelona, siendo a partir de este momento titular salvo este último partido de Liga en Vitoria donde fue suplente y no participó en el partido. Hasta ahora, en esta temporada ha jugado once partidos de liga con dos asistencias realizadas.

El jugador es consciente de la cantidad que pagó el club por él para su fichaje, pero opina que se siente orgulloso de ello ya que si se paga es por lo que ha hecho el jugador.