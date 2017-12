Anuario VAVEL Málaga CF 2017: Adalberto Peñaranda, el éxito está en sus manos

[Foto La Liga]

El año de Adalberto Peñaranda no ha sido fácil. Con 19 años llegó al Málaga CF en el mercado invernal, procedente del Udinese, donde había disputado tan solo siete partidos en lo que se llevaba de temporada. El venezolano conocía la Liga Española, al estrenarse en Primera División con el Granada CF en la campaña anterior, donde incluso marcó cinco goles y repartió otras cinco asistencias. En el club malaguista sabían la calidad que poseía el jugador, que además, es uno de los habituales en la Selección venezolana.

Sin embargo, desde su llegada, el rendimiento de Peñaranda ha dado mucho que hablar. Al principio contó muy poco, tanto para el ‘Gato’ Romero, como para Michel. Tan solo disputó tres encuentros en los cinco meses restantes para el final de Liga. Entre compromisos internacionales, lesiones y decisiones técnicas, el Málaga apenas pudo comprobar el nivel del futbolista, con el que quiso contar también para la presente temporada.