Anuario VAVEL Málaga CF 2017: En-Nesyri, la perla marroquí pide paso

[Foto Málaga CF]

Youssef En-Nesyri se ha convertido en un jugador del que tirar en ocasiones especiales para intentar que el Málaga recupere el olfato goleador. Con 20 años, está demostrando que puede ser importante en el equipo blanquiazul, pese a que por delante tiene jugadores con mayor competencia en el equipo. Michel ha apostado en más de una ocasión por el ariete marroquí, pero no está teniendo la fortuna que sí tuvo en la temporada pasada.

Este 2017 ha servido para que En-Nesyri crezca en madurez. A principios de año se marchó con su selección para disputar la Copa de África, por lo que estuvo lejos del equipo aproximadamente un mes. Tras su vuelta, costó verlo de nuevo entre los más habituales, y Michel solo contó en tres ocasiones con el marroquí (Real Betis, Athletic y Alavés) y en todas ellas entró de revulsivo en los minutos finales. Los últimos tres meses de competición mantuvo su puesto en el Atlético Malagueño donde se terminó de formar, hasta que en este pasado verano, el primer equipo le hizo una ficha, apostando por la cantera y especialmente por En-Nesyri.

Las cosas esta temporada no están saliendo tan bien como se esperaban. Todavía no ha salido como titular en ningún partido, y sus apariciones están siendo demasiado irregulares, sin tener una continuidad para Michel. Pese a los pocos minutos que suma en Liga (127'), su presencia es destacable, intimidando a las defensas gracias a su fuerte envergadura (1'90m). Rolan, Bastón y Peñaranda, parece que están por delante suya, pero en 2018, En-Nesyri quiere contar con mayor regularidad en el equipo y si esto no se produce, el club estaría dispuesto a escuchar ofertas, y ceder a partir del mes de enero al jugador marroquí a otro equipo, donde pueda formarse.