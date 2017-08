Guía VAVEL Gimnàstic de Tarragona 2017/18: la casa de los nastiquers

Google Plus

El Nou Estadi se inauguró el 1 de febrero de 1972 en un amistoso frente al Fútbol Club Barcelona, partido que acabó con victoria de los visitantes por cero goles a uno. El primer partido oficial tuvo lugar la semana siguiente frente al Ontinyent y los grana ganaron por tres goles a uno. Gallestegui fue quién anotó el primer gol en partido oficial en el nuevo estadio del Nàstic. En este nuevo campo el club logró ser campeón del grupo quinto de Tercera División y ascendió a Segunda División.

En sus inicios, el Nou Estadi fue bautizado como Estadio José Luís Calderón, en honor al presidente del club que impulsó la construcción de las instalaciones. Pero como el nombre del campo se puso sin consultarlo en una asamblea de socios provocó indignación en gran parte de la afición. Tras estos hechos el club convocó una consulta popular para decidir el nombre del nuevo estadio, pero en medio del proceso Calderón abandonó la presidencia y Pons, ocupó su cargo y decidió nombrar a las instalaciones Nou Estadi. El campo tenía una capacidad mayor que la actual, podía albergar hasta 18.000 espectadores pero con el paso de los años tuvo que reducirse para adecuarse a todas las legislaciones y con la instalación de asientos de plástico en todas las graderías acabó con una capacidad para 11.000 espectadores.

El Nou Estadi ha vivido muchas tardes de gloria, acumula un total de cinco ascensos a Segunda División y uno a Primera, en 2006. Precisamente, con ese ascenso en 2006 el club decidió aumentar la capacidad del estadio incorporando un graderío más en la zona de preferente, llamándolo Preferent Superior y permitiendo una capacidad de 14.591 espectadores. Además también se mejoraron los accesos, los servicios sanitarios y los de restauración.

A finales de 2016 el Nou Estadi empezó a remodelarse de nuevo, con el objetivo de ser sede principal de los Juegos Mediterráneos de 2017, que acabaran celebrándose en 2018. Estas remodelaciones están dando un lavado de cara totalmente moderno al estadio. Empezaron pintando todos los carteles publicitarios del interior del Nou Estadi de color grana, el color que ha acompañado siempre a los tarraconenses. Además, en los exteriores del campo han cambiado la puerta principal de acceso por una de color rojo y también, han cubierto la fachada del estadio con placas de color grana, dando así un nuevo brillo al Nou Estadi. Aunque estas placas no acaban de gustar a los aficionados tarraconenses ya que no están puestas en la misma orientación y, además, el color rojo no es el mismo en todas ellas.

Donde sí ha acertado el club y ha enamorado a sus socios es en el interior. El club ha decidido pintar todas las gradas del mismo color, el grana, y en la zona de preferente han pintado de blanco algunos asientos para escribir GIMNÀSTIC, un toque muy sencillo pero que hace mucho más elegante el Nou Estadi. Ahora mismo todavía están acabando de pintar los asientos de rojo, por ahora han pintado Gol Nord, Preferent Inferior y están acabando de pintar en la Preferent Superior. Por lo que todavía les queda la Tribuna y el Gol Sud. También están adecuando la grada joven de animación que se colocará en Gol Nord, justo detrás de la portería y que estará delimitada por una verja metálica.

Así pues, el Nou Estadi está dividido en cuatro zonas:

Gol Nord, también llamado Gol de Muntanya dónde se encuentra Orgull Grana y la grada joven de animación, por lo que hasta el momento es la zona más ruidosa del campo.

Gol Sud, también llamado Gol de Mar, dónde a partir de este año se podrá encontrar a la peña Febre Grana y que, de bien seguro, hará que esa zona ruja igual o más que Gol Nord. En esta grada encontramos el marcador del Nou Estadi y en la esquina de Gol Sud, es dónde dan cabida a las aficiones visitantes que no superan los 500 desplazados, es la zona conocida coloquialmente como “formatget”.

Tribuna, dividida en la Tribuna Alta y la Tribuna Baixa, y en su interior podemos encontrar las instalaciones administrativas, además de todos los medios de comunicación que informan de los partidos del Nàstic. Esta zona tiene una capacidad de 3.262 espectadores.

Por último, la Preferent, también dividida en Alta y Baixa. Como ya hemos comentado antes, la Preferent Superior es el graderío más nuevo y tiene una capacidad de 3.571 espectadores y es dónde instalan a las aficiones visitantes que acuden en masa al Nou Estadi. La preferent Baixa tiene una capacidad de 3.222 espectadores por lo que entre las dos gradas dan cabida a 6.793 espectadores.