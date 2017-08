Guía VAVEL Gimnàstic de Tarragona 2017/2018: el míster, Lluís Carreras

Google Plus

Foto: www.gimnasticdetarragona.cat

Desde que el pasado 21 de junio fuera anunciado como nuevo entrenador del Nàstic, Lluís Carreras ha conseguido devolver la ilusión a una afición que pasó demasiadas decepciones la temporada pasada y quiere volver a disfrutar con su equipo.

Jugador de Primera

Pero Carreras tiene una gran experiencia en Primera División como jugador. Formado en la cantera del F. C. Barcelona, debutó en Primera División el día 4 de abril de 1993 en un encuentro entre el Barça y el C. D. Logroñés que finalizó 3-0, pero en verano de 1993, abandonó la disciplina del Barcelona para jugar en el Real Oviedo donde militó una temporada y se marchó al Racing de Santander durante una temporada. La campaña 1995-1996 regresó al equipo culé; aunque al año siguiente fichó por el R. C. D. Mallorca,​ donde jugó cinco temporadas, una de ellas disputando la Copa de la UEFA.

Tras pasar por el Atlético de Madrid,​ con el que consiguió el ascenso a Primera División en la temporada 2001/02, y por el Real Murcia, en el que militó durante una temporada, la campaña siguiente fichó por el Deportivo Alavés, en 2004, donde permaneció hasta su retirada en 2007.

Carreras puede presumir de tener en su palmarés un Campeonato nacional de Liga conquistado con el F.C.Barcelona la temporada 1992-1993 y una Supercopa de España, conquistada con el RCD Mallorca la temporada 1998-1999. Durante su etapa de jugador, Carreras ocupaba la demarcación de lateral izquierdo.

Entrenador con experiencia

Lluís Carreras inició su carrera como entrenador en el club que le vio retirarse como futbolista profesional, dirigió al Deportivo Alavés "B" en Tercera División en la segunda parte de la temporada 2008/09, sin poder evitar el descenso, tras haber comenzado la campaña como asistente y haber sido segundo entrenador del primer equipo los dos años anteriores.

Posteriormente vino su mejor etapa como entrenador hasta la fecha, entrenando al Sabadell durante tres temporadas y con el que conseguiría el ascenso a Segunda División A en junio de 2011. El 8 de mayo de 2012, se confirma la renovación del técnico por una temporada más con el Sabadell,en el que siguió en Segunda A tras alcanzar la permanencia. El equipo arlequinado con Carreras en el banquillo volvió a lograr la salvación en la temporada 2012-13 y el preparador catalán anunció su marcha del club al término de la misma.

El 26 de febrero de 2014 es anunciado como nuevo entrenador del R. C. D. Mallorca, sin embargo, su experiencia en la isla apenas duró tres meses, ya que fue destituido el 20 de mayo con el equipo balear rozando los puestos de descenso tras sumar sólo 3 de los últimos 24 puntos posibles.

En agosto de 2015 hizo un breve paréntesis como entrenador y comenzaría a trabajar en televisión como comentarista de fútbol en TV3, lugar que dejo en diciembre de ese mismo año cuando fichó como entrenador del Real Zaragoza.

La etapa de Lluís Carreras en Zaragoza fue agridulce, hizo una gran remontada con el conjunto blanquillo y llegó a la última jornada de Liga como 4º clasificado, pero perdió dicha posición y se quedó fuera del "play-off" de ascenso al caer goleado ante el Llagostera. Al término del partido y sin poder ocultar su decepción, anunció que no iba a continuar en el club aragonés.

Los hombres de Lluís Carreras

Lluís Carreras no ha llegado solo a Tarragona, le acompaña Sergio Dorado como segundo entrenador y tendrá a Jordi Abella y Alejandro Prieto como preparadores fisícos, y a Manuel Oliva como entrenador de porteros.

Carreras contará también a Ernest Canete y David Molas como fisioterapeutas, con Eduardo Ribot y Paco Rubio como doctores, a Miguel Ángel Muñoz como analista y a Santi Coch como scouter.

Y contará también con dos figuras muy queridas por la afición grana, Josep Maria Grau como delegado y Manolo Martínez como ayudante del cuerpo técnico.