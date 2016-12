Anuario VAVEL Osasuna 2016: Una de cal y otra de arena en este 2016

Google Plus

Anuario VAVEL. Una de cal y otra de arena para Osasuna en 2016 / Fuente: VAVEL.com

Enero

Osasuna comenzaba un año cargado de ilusión y altas aspiraciones, a la vez que miraba de reojo la Primera División, ya que uno de los objetivos que tenía de cara al final de la temporada era volver a la categoría de oro, a donde pertenece. El pimer partido del 2016 concluía con reparto de puntos para el propio Osasuna y uno de sus rivales directos por las posiciones altas como era el Gimnastic. Los resultados posteriores en el primer mes del año serían una victoria en Huesca, empate frente al Oviedo acompañados por una goleada al Llagostera y cerrando el mes con una contundente goleada en contra por 4-0 a manos del Mirandés en Anduva, para empezar febrero partiendo desde la quinta posición.

Febrero

El segundo mes del año empezaba como el primero, pero continuaría igual de bien. Osasuna cosechaba un empate a nada en los Juegos del Mediterráneo, seguido de una derrota en Butarque ate el que sería el campeón de la categoría. Tras el posterior empate frente al Zaragoza tocaba la visital a El Arcángel, ante un rival directo en la pelea por el ascenso, partido que se acabaron llevando los navarros para acabar el mes en la misma posición en la que lo empezó, la quinta.

Marzo

El mes de la primavera alteraba la sangre rojilla en sus inicios, cayendo en sus visitas al Anxo Carro y al Carlos Belmonte, ganando entre medias a un equipo que quedaría segundo y ascendería directamente de división como fue el Alavés. El empate en casa ante el Tenerife servía para mantenerse en esa quinta posición de la que Osasuna se hizo dueña en los primeros meses del año, pero que en cualquier momento podía esfumarse debido a la igualdad que traía consigo la competición.

Abril

Tres empates consecutivos ante Girona, Elche y Mallorca hacían que la escuadra navarra se descolgase de las posiciones altas de la tabla, pero la victoria por la mínima frente al Valladolid en El Sadar y ante el Alcorcon en Santo Domingo hacían que los rojillos se mtieran en un triple empate a puntos con Oviedo y Zaragoza, a tan solo tres puntos de la segunda posición. Quizá si no se hubiesen producido esos tres empates consecutivos a principio de mes no se hubiera sufrido tanto a final de temporada para meterse en play off.

Mayo

Otros dos empates y un complicado partido contra el Numancia en el feudo tobillo que acabaría en victoria daban el pistoletazo de salida al quinto mes del año, que se complicaría demasiado con la derrota en Tarragona y la derrota en casa frente al Huesca, que obligaba a llegar a la última jornada de la competición a dos puntos de la sexta plaza y sin depender de ellos mismos. Una manita en el Carlos Tartiere y el batacazo de un Zaragoza que se enfrentaba a la descendida LLagostera que ganó 6-2 permitía seguir soñando.

Junio

Comenzaban los play off y Osasuna sacaba adelante la ida de las semifinales goleando por tres goles a uno al Gimnastic de los hermanos Emaná y compañía, que serían derrotados de nuevo en casa por 2-3, dejando un abultado global de 3-6 para los de Enrique Martín, que se las verían a doble partido ennla final ante un Girona que venía de remontar al Córdoba. En la ida El Reino de Navarra fue testigo de una nueva victoria que dejaba muy de cara el ascenso. En la vuelta en Montilivi se esperaba más de un Girona que sucumbió al juego navarro y que se quedóotro año más sin ssu ascenso.

Agosto

Tras un verano en el que se cargaron las pilas para arrancar con más fuerza que nunca la nueva andadura por la Primera División llegaba la primera jornada. Un empate en La Rosaleda daba falsas esperanzas a un club que pasaría un calvario hasta final de año. En el ssegundo y último partido del mes visitaba El Sacar la Real Sociedad, en el que los txuri urdin consiguieron los tres puntos tras derrotar a los locales por cero a dos.

Septiembre

Tras la esperada derrota en el Bernabeu tocaba vérselas con el Celta, equipo que empezaba su andadura por Europa y con el que se obtuvo un empate a nada que valió un punto del que seguro que se acordaran a final de temporada, allá Mayo del 2017. La derrotas ante el Espanyol y Villarreal ahondaban a los navarros en la clasificación hasta llegar alas posiciones de descenso. La primera victoria no llegaba y se empezaba a especular con un cambio de aires en el banquillo.

Octubre

El primer partido de este mes era en casa, ante Las Palmas, equipo que deleitaba a todo aficionado al fútbol con su juego y sus sorprendentes fichajes. Osasuna se llevó un duro varapalo tras ir ganando por dos goles de ventaja, pero que acabaría en tablas tras un gol de los canarios en la recta final del encuentro. La victoria en Ipurúa a mediados de mes parecía que cambiaría la dinámica a mejor, pero la realidad fue que ya no se verían más victorias en Liga en lo que restaba de año. La derrota en casa contra el Betis y el empate en San Mamés cerraban un mes no del todo malo.

Noviembre

Los recientes ascendidos y rivales directos Alavés y Leganés no dieron opción alguna y propiciaron la derrota de Oasuna, que veía como los demás equipos se alejaban en la clasificación. Caparrós no arrancaba con su nuevo equipo y el equipo del Cholo goleaba en casa y dejaba alos rojillos en el farolillo rojo a la espera de Diciembre, un mes que iría algo mejor, pro no precisamente en la competicón doméstica.

Diciembre

Los navarros caían en la ida de la Copa del Rey por la mínima en Los Cármenes, dejando así la eliminatoria abierta para vuelta en casa. Tras esto volvía a sucederse una nueva derrota en Liga, esta vez en el Molinón ate el Sporting de Abelardo. Messi y el Barcelona no tenían compasión y arrancaban de cuajo cualquier opción que tenía Osasuna de puntuar, caso similar al último partido de Liga del año, que tenía como protagonista el apagón en Riazor, luces apagadas igual que el juego que venía ofreciendo el club en las últimas jornadas. El año se cerraba con el pase de eliminatoria en Copa, algo casi insignificante en los intereses navarros, aunque a nadie l amarga un dulce. Muchas cosas que mejorar de cara al 2017.