La historia Zozulya continua y continuará

Roman Zozulya en el día de su presentación con el Real Betis | FOTO: Real Betis

La historia continua, el jugador ucraniano Roman Zozulya tomará la decisión sobre si continua en las filas del Rayo Vallecano. El delantero fue fichado por el Rayo en las últimas horas del cierre del mercado invernal, pero antes de hacerse oficial la afición advirtió al club su supuesta ideología "nazi" debido a unas fotos en la que sale con grupos paramilitares e imágenes relacionadas con el tema. Ante ello, el club se puso en contacto con el jugador para saber si ello era cierto, y el jugador con un comunicado oficial dejó claro que no pertenece a ningún partido paramilitar ni neonazi y que lo que ha hecho con su país no va en contra de los valores del equipo madrileño.

A pesar de todo ello la afición rayista demostró su conformidad en las redes sociales, no como señalan algunos medios. Después de todo el follón parecía que el jugador y el conjunto vallecano habían roto el contrato que habían acordado entre ambas partes y éste volvería a Sevilla. Ante la tensa situación entre el jugador, la afición y ambos clubes, se tuvo lugar una reunión entre LaLiga, AFE y Rayo Vallecano de Madrid, en la cuál según publica el club madrileño se acordó lo siguiente:

Reunidos LaLiga, El Rayo Vallecano, y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), las tres entidades quieren afirmar que están juntas en este asunto y se mantienen una posición firme para no ceder a determinadas presiones. En la reunión se ha llegado al acuerdo de garantizar al jugador su seguridad tanto en el desarrollo de su actividad profesional como en su vida personal.

Por su parte, el futbolista, conociendo estas condiciones y estos compromisos por parte de LaLiga, el club, y AFE, el jugador reflexionará durante los próximos días y tomará una decisión sobre su futuro el próximo lunes. Vía: Rayo Vallecano.

Por otra parte el ucraniano recibe todo el apoyo por parte de su país y del club sevillano. El embajador de Ucrania en España, Anatoli Scherva, defendió a su compatriota Roman Zozulya en el programa Cope: "Roman Zozulya es un patriota ucraniano y un buen ejemplo para los jóvenes de nuestro país. En mi país, Zozulya tiene mucho apoyo de todos los aficionados. El Rayo está perdiendo la oportunidad de tener a un gran futbolista en su plantilla. Estoy en contacto con el Rayo y mañana quiero hablar con Zozulya. No se puede llevar esa política basada en mentiras".

No obstante también declararon en esta semana en el programa Cope: José Lorenzo (representante de Zozulya), Martín Presa (presidente del Rayo Vallecano) y Vladymir (traductor de Zozulya). "Si el jugador dice que sí entrenará el lunes porque es jugador del Rayo. Tanto yo como la directiva intentaremos. No hay hechos probados que sea neonazi", declaró el presidente del Rayo Vallecano. Mientras que su representante y traductor dejan claro que el jugador tiene miedo y no saben cuál va a ser su decisión final y que lo valorará con la familia.

En conclusión, el presidente madrileño deja claro que no se ve influenciado por la afición rayista y si el jugador decide el lunes jugar con el Rayo, lo hará con toda la seguridad como acordaron en la reunión con la AFE y que el presidente de la Liga, Javier Tebas anuncia que LaLiga se querellará contra quienes intimidaron a Zozulya, que se encuentra en estos instantes en Sevilla.

Para finalizar, la afición rayista ha hecho una quedada abierta a todos los medios en la que darán su punto de vista sobre el jugador, sería el domingo 5 de febrero a las 14:45 en la C/ Payaso Fofó.