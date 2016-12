Anuario VAVEL Real Madrid 2016: La era táctica de Zidane

Foto: Mateo Villalba (VAVEL).

El Real Madrid ha vuelto a cambiar. Es lo más parecido a una serpiente cuando muda de piel. Un año bien, y otro no tan bien. Cuando parecía que el conjunto blanco tocaba fondo en 2015, con la destitución de Rafa Benítez, las humillaciones de Atleti (4-0) y Barça (0-4), y la bomba de relojería que rodeaba al presidente Florentino Pérez, un ser superior disfrazado de entrenador aterrizó en Valdebebas para levantar a la escuadra merengue. Zinedine Zidane dejaba el Castilla y empezaba su etapa con el primer equipo. El ídolo que una vez había deleitado, hipnotizado y maravillado al respetable del Bernabéu, volvía al césped de Chamartín vestido de traje y corbata. Ya era hora después de 11 años.

El fichaje del técnico francés fue una apuesta arriesgada. Pero acertada. Con él, tres títulos (Champions League, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes) y el récord, todavía por definir, de partidos sin perder (ya lleva 37). Curioso, pues la plantilla es prácticamente la misma que tenían tanto Benítez como Ancelotti. Entonces ¿por qué se ha producido este cambio de rumbo en la escuadra merengue? ¿Qué ha cambiado? ¿Quiénes son los culpables? Varias claves de ello salen a flote:

Entrada de Casemiro en el once

Si de algo de jactaba Ancelotti, durante su etapa en la capital madrileña, era sobre el concepto de "equilibrio". La llegada de la BBC, unida a su poca aportación defensiva, obligó al transalpino a colocar un mediocampo trabajador y creativo al mismo tiempo (Di María-Xabi Alonso-Modric). A partir de ahí, dos títulos (la ansiada Décima, y la Copa del Rey derrotando al Barcelona en la final). Plan perfecto. Pues bien, se ve que Zizou aprendió la lección, y nada más llegar al vestuario del club más laureado de la historia, colocó a Casemiro como pivote, por detrás de Kroos y Modric.

El brasileño había sido petición expresa de Benítez, pero no se ganó la condición de "titularísimo" hasta la salida del propio ex manager de Liverpool, Chelsea e Inter, entre otros. Colocación, poderío aéreo, salida en corto y en largo, agresividad, y carácter dentro del verde. El tabajo en la sombra que protagoniza el canarinho no ha dejado indiferente a nadie, y su importancia dentro del cuadro blanco ya es una realidad. Ahora los laterales suben sin miedo a dejar la espalda descubierta, Modric y Kroos se divierten acercándose a la zona de tres cuartos, y la BBC se preocupa de anotar tangos goles como puedan. Parece mentira que un solo jugador pueda provocar todo esto, pero lo cierto es que Casemiro lo hace. Y muy bien.

Revolución desde el banquillo

Una de las promesas de Zidane después de llegar al Real Madrid, fue premiar el trabajo, el compromiso, y la solidaridad de sus jugadores en los entrenamientos y en los partidos. No importa el dinero que haya de por medio. Si no se merece jugar, no juega. Y así ha sido. Aquellos que en un principio partían con la papeleta de suplentes y calentadores de banquillo (Lucas Vázquez, Nacho, Kovacic, Asensio, Morata) han demostrado más de una de su valía, y el entrenador "galo" no ha dudado en otorgarles la envergadura que se merecen en los encuentros más claves del año. Como en el Clásico de abril, la final de la Supercopa de Europa (Lucas y Asensio fueron titulares, en detrimento de "mega estrellas" como James), o la victoria en el derbi del Calderón (Kovacic y Nacho brillaron especialmente esa noche).

Modric, hombre clave

El Madrid juega a lo que quiera Modric. Depende al 99% de él. De eso no hay duda. Es difícil concretar un estilo cuando la presencia de un jugador determina el juego entero. Pero es así. Y en la casa blanca se han acostumbrado a ello. La entrada de Casemiro le ha liberado de las obligaciones defensivas que mantenía anteriormente, por lo que su aportación a la hora de crear y distribuir ha crecido considerablemente. Mientras Kroos se limita a mover el balón de un lado a otro, es el croata el que se encarga de romper las líneas del equipo contrario gracias a su conducción y a su magnífica lectura del espacio. Bajito, melenudo, y con un centro de gravedad al alcance de muy pocos. Con 31 años, no hay mediocentro en el mundo más decisivo que él.

Cristiano y su nueva posición

La evolución de Cristiano Ronaldo sigue su curso. Aquel extremo desequilibrante, rápido, e incisivo que recorría las bandas de Old Trafford y el Santiago Bernabéu en sus primeros años, se ha ido difuminando con el tiempo. Normal, la edad es lo que tiene. Con los años, el astro portugués ha ido centrando su posición, hasta casi colocarse como el único delantero centro de su equipo. Dejando la banda entera a Marcelo, o incluso a Bale cuando este cambia de carril, y atrasando a la media punta a Benzema, el luso se ha dedicado a transformarse en un "supergoleador", y a enchufar las que tiene cerca del área. Es a lo que se dedica ahora. Es a lo que está destinado para el próximo lustro. De cabeza, de rebote, con la derecha, con la izquierda, de penalti. Cristiano se coloca y marca. No hay más. Pero qué importancia tiene.

Solidez defensiva, pegada, y lucha hasta el final. Puede que el Real Madrid no asombre a todo el mundo, pero su efectividad está fuera de toda duda. Ha sido el mejor equipo en este 2016. A mejorar, quedan las lagunas temporales que debilitan al conjunto merengue en cada partido, y la busqueda de un estilo concreto y definido. Zidane tiene deberes por delante, pero está en el camino correcto.