Anuario VAVEL Real Madrid 2016: Benzema, el tigre que se comió al gato

Anuario VAVEL Real Madrid 2016: Benzema. FOTOMONTAJE: Anxo Rei (VAVEL)

El delantero está en una nube desde que su ídolo de la infancia, y a la vez compatriota asumiera las riendas del conjunto merengue. Lo suyo con Zidane es más que una relación futbolista-entrenador, y así lo evidenció el propio Karim tras la clasificación a la final de un Mundial de Clubes que después ganaría, con gol incluido: "Para mí es como un hermano. Es un ejemplo y estoy muy contento de trabajar con él", sentenció. El Madrid comenzaba una nueva aventura para cumplir unos objetivos que se quedaron en el intento con Rafa Benítez, y aunque en un principio existieron dudas con Zidane, las ha solventado con la grandeza que le caracterizaba cuando vestía de corto en lugar de con traje y corbata.

Benzema y Zidane mantienen una buena amistad / Fotografía: Getty Images

Cifras envidiables

El nombre de Benzema siempre ha tenido un papel "secundario" en la punta de ataque del Real Madrid, en gran parte por tener a su izquierda al cuatro veces ganador del balón de oro Cristiano Ronaldo, y ahora, en los últimos años a un Gareth Bale con la presión de relevar al portugués. No obstante su historial no pueden quedar impune para nadie. Con su doblete ante el Dortmund, el francés superó a un hito madridista como Alfredo Di Stéfano, que anotó 49 dianas en la máxima competición. Es el jugador francés con más goles en Champions igualado con Thierry Henry (50). Además, su gol en la final del Mundial de Clubes al Kashima Antlers supuso que que igualara a otra leyenda del madridismo como Emilio Butragueño. Ambos acumulan 171 goles con la elástica blanca. Unas estadísticas de crack mundial que están al alcance de muy pocos futbolistas del panorama actual.

Un año de ensueño para Karim

Y no sólo para él, este ha sido un año blanco. Considera que 2016 ha sido magnífico: "No ha sido un año difícil, tan sólo no he jugado bien en dos o tres partidos. Ha sido un año muy bueno, en el que he ganado títulos con el Real Madrid y he marcado muchos goles". En 2017 tendrá la oportunidad de superar a otros ídolos del Real Madrid como Pirri, Gento o Hugo Sánchez. Los españoles le sacan una ventaja de uno, y once goles respectivamente. Mientras que Hugo Sánchez, el sexto máximo goleador de la historia del Real Madrid, atesora una ventaja de treinta y siete goles con respecto a Benzema. Por delante de el mexicano solo se encuentran Puskás (242), Santillana (290), Alfredo Di Stéfano (307), Raúl González (323) y Cristiano Ronaldo (380).

Benzema celebrando un gol más a su casillero/ Fotografía: Dani Mullor

Siempre ha contado con el apoyo de Zidane

Desde que el francés se apropiara del timón de un barco que naufragaba en Liga, y que estaba fuera de la Copa del Rey, siempre ha defendido a Benzema de las constantes críticas que recibe. Con el 'Caso Valbuena' sobre la palestra, y la decisión de Deschamps de no contar con él para la Selección, Karim encontró refugio en 'Zizou'. Ha sacado la cara por él en el peor momento de su carrera, tanto dentro como fuera del campo, y eso siempre se lo agradecerá. Hoy se puede apreciar a un Benzema enganchado, dónde acumula cuatro goles en los últimos tres partidos. El francés se encuentra en uno de sus mejores momentos.

Ocho años de blanco plagados de éxitos

Desde que fichara por el Real Madrid el primer día de julio del año 2009, ha conseguido todo lo que esperaba con su llegada a uno de los clubes más exigentes del planeta. Fue el cuarto refuerzo de la segunda etapa en la presidencia del Real Madrid de Florentino Pérez tras los fichajes de Kaká, Cristiano Ronaldo y Raúl Albiol. En su palmarés reúne dos Champions League, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa, una Liga, una Supercopa de España y dos Copas del Rey.