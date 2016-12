Anuario VAVEL Real Madrid 2016: Cristiano Ronaldo, flamante Balón de Oro 2016

Google Plus

Foto: Daniel Nieto - VAVEL.com

La llegada de Zinedine Zidane al inicio del año 2016, supuso un cambio a mejor para el equipo. El conjunto blanco fue ascendiendo en todos los sentidos y pudieron volver a poder soñar con sumar otra Champions League en su palmarés.

Otro dato positivo para el Real Madrid fue el estado físico de Cristiano Ronaldo. El portugués ganó con el transcurso de las jornadas, aunque este año se quedó más lejos de ser el máximo goleador de La Liga. En cambio, en su competición favorita, la europea, volvió a disparar sus números.

De nuevo, el luso fue el máximo anotador en la Champions por cuarta temporada seguida. Con la cifra escalofriante de 55 goles en las últimas cuatro campañas, Cristiano alzó al cielo de Milán su tercera Champions y, con ella, sus 16 tantos logrados en el campeonato.

Eurocopa agridulce

Primer título del curso y no sería el último. El delantero del Real Madrid se enfrentaba a un reto demasiado difícil, pero no imposible. Los de Fernando Santos no lograban vencer en ningún encuentro y empezaron a originarse dudas sobre el equipo. Sin hacer mucho ruido, la selección portuguesa se clasificó para los octavos ante Croacia. El equipo de Modric, favorito para pasar de ronda, vio como tuvieron que hacer las maletas en la prórroga tras un tanto de los lusos.

Portugal continuaba sin conocer la victoria y seguiría con la misma dinámica en los Cuartos de final ante Polonia. El combinado portugués ganó en la tanda de penaltis y se plantaba en la Semifinales de la Eurocopa. La Gales de Gareth Bale, también fue una de las sorpresas en el campeonato de Europa. Cristiano Ronaldo venció la batalla a su compañero madridista tras superarlo por dos goles a cero.

Final contra la anfitriona, y la selección lusa se encontraba ante una oportunidad de oro para conseguir su primera Eurocopa. Un partido idóneo para el ‘7’. Su motivación se truncó cuando tuvo que abandonar el terreno de juego por lesión con el partido con empate a cero.

Entre lágrimas, Cristiano se fue del campo, pero adquiriría otro rol desde el banquillo. Sus indicaciones, la fuerza que transmitía a sus compañeros hicieron que Portugal anotará el tanto de la victoria que valía una Eurocopa. Segundo trofeo de la temporada para el portugués. Un título histórico que levantó al cielo de Saint-Denis.

Objetivo: cuarto balón de oro.

La presente temporada se avecinaba con un duro inicio para Cristiano Ronaldo. El futbolista del Real Madrid vio como sus compañeros conseguían el primer título del curso con la Supercopa de Europa ante el Sevilla. Además de la pretemporada, el luso fue la gran ausencia en las primeras jornadas de Liga.

Su regreso fue en la tercera jornada ante Osasuna y se estrenó con gol. Parecía que el ‘7’ había vuelto más fuerte que nunca, pero pasó varias jornadas sin destacar y lo peor, sin sus goles.

Pero no hay que darle nunca por muerto. El jugador portugués fue capaz de reengancharse tras cuatros encuentros consecutivos sin marcar. Contra el Real Betis, anotó el último tanto del festín blanco en el Benito Villamarín. Fue en el primer derbi de la temporada, cuando Cristiano volvió a arañar. Tres ‘zarpazos’ ante el equipo rojiblanco hicieron disipar las dudas sobre él.

El delantero portugués acumula 10 tantos en su cuenta goleadora con un partido menos que sus rivales. El último sprint que hizo Cristiano para alcanzar el balón de oro, es digno de admirar.

Con una ventaja muy superior sobre el segundo clasificado, Leo Messi, el ariete luso consiguió su cuarto balón de oro. Después de un año lleno de emociones por los títulos, de malos momentos por la lesión, de la presión, un año más, por la competitividad con el futbolista argentino, Cristiano Ronaldo supo enfrentarse a todo ello con su ambición y continuar agrandando su leyenda.