Anuario VAVEL Real Madrid 2016: Casemiro, el ancla del barco madridista

Fotomontaje: Anxo Rei (VAVEL)

El 2016 ha sido un buen año para Casemiro, donde se ha asentado como titular en la posición de mediocentro en el Real Madrid, tanto a las órdenes de Rafa Benítez como bajo las de Zidane, siendo muy importante especialmente en el tramo final de la pasada temporada, cuando el Real Madrid tenía problemas de consistencia en el centro del campo y cuya consecuencia era ver a Kroos más atrasado para hacer esa función, y es que para eso se recompró a Casemiro para adelantar al alemán y también por las cualidades del brasileño.

En los años que lleva Casemiro en el Real Madrid, que suma tres en la primera plantilla y media temporada en el filial al que llegó procedente del Sao Paulo brasileño, ha conseguido un total de un total de cinco títulos, dos Champions League, un Mundial de Clubes, una Copa del Rey y una Supercopa de Europa, y se ha convertido en uno de los jugadores favoritos de la afición madridista.

Recuperando el '5' argentino

La función que realiza Casemiro no es fácil de apreciar, no es bonita por decirlo de alguna manera, es el ancla del centro del campo del Real Madrid, gracias a Casemiro el conjunto blanco ha recuperado la posición del '5' Argentino, ese mediocentro puro recuperador que aparece en todas partes del campo y que en la mayoría de las ocasiones se convierte en una pesadilla para los rivales, sus compañeros se siente seguros con él, y el brasileño libera a los jugadores que tiene a su alrededor de las responsabilidades defensivas, como se ha mencionado su labor no es fácil de ver pero es muy valorada por el cuerpo técnico del Real Madrid.

Casemiro debutó con el Real Madrid el 20 de Abril de 2013

Ante el Betis se produjo la primera aparición del de San José dos Campos con la camiseta blanca, en aquella temporada jugó en segunda división en el Castilla, la temporada 13/14 la realizó con la primera plantilla sin mucho éxito personal pero si colectivo, en la 14/15 tuvo que salir al Oporto que por aquel entonces dirigía Lopetegui, y donde Casemiro enamoró al actual seleccionador español y se ganó su vuelta al club de Concha Espina.

La temporada pasada Carlos Henrique Casemiro llegó como petición expresa de Rafa Benítez quién confió en él como titular en muchos partidos, pero como ya es sabido el 2016 inició en el Real Madrid con la destitución del técnico madrileño y la llegada del míster actual Zinedine Zidane que siguió confiando en Casemiro como titular.

Zidane confía en Casemiro y Tite también

Así es, el 2016 no solo ha consagrado a Casemiro como titular en el Real Madrid sino también para ser un integrante activo de la Selección de Brasil, primero Dunga entrenador de Brasil en el final de la temporada 15/16 y después Tite seleccionador de la Canarinha en la 16/17 confían y convocan asiduamente al centrocampista con la selección.

La pasada temporada repartió 4 asistencias y marcó un gol

Esta estadística demuestra que Casemiro también ayuda en la parcela ofensiva, ya que en muchas ocasiones las jugadas de ataque del Real Madrid comienzan con un robo de Casemiro y es el mismo el que inicia la jugada. En la presente temporada Casemiro ha bajado sus estadísticas y minutos respecto a la pasada campaña, aunque esto se explica con la lesión que le ha tenido apartado en bastantes partidos en este inicio de Campaña, de hecho el brasileño solo ha podido disputar la Supercopa de Europa, cinco partidos de liga, dos de Champions League, uno de Copa del Rey y el Mundial de Clubes.

En todas esas competiciones Casemiro suma un total de 853 minutos disputados en los que ha visto cuatro amarillas, en la Liga Santander ha dado 210 pases y ha recuperado 35 balones, ha disparado cuatro veces a puerta y no ha conseguido marcar, a pesar de su discreta aportación debido a esa lesión en la que sufrió una fisura en el tercio medio del peroné de la pierna izquierda, sigue siendo muy importante para el Real Madrid y para Zidane.