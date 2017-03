Sergio Ramos rescata al Madrid del abismo ante el Nápoles

Noche de gala en San Paolo. Italia, y el mundo entero, pendiente de un partido que prometía no defraudar a nadie. El cuadro dirigido por Sarri se vestía de corto una vez más con un objetivo: remontar la eliminatoria ante su gente ante el actual campeón de Europa.

El gol de Mertens en el Bernabéu obligó al Real Madrid a salir con todos los sentidos puestos. Pero no fue así, al menos hasta el comienzo de la segunda mitad. Los pupilos de Zinedine Zidane se dejaron llevar por un ambiente de fábula que creía en la remontada, y no fue capaz de generar prácticamente ninguna ocasión de peligro en los primeros cuarenta y cinco minutos.

El Napoli fue muy superior en la primera parte

El conjunto partenopeo fue un auténtico vendaval. Mertens, Hamsik y Callejón comandaron a su equipo hacia la portería de Keylor Navas como si de la 'BBC' o la 'MSN' se tratara. Con una presión muy alta, dejando al Madrid sin posibilidad de salir con el balón jugado, dejó totalmente noqueado al equipo merengue durante los primeros cuarenta y cinco minutos. Obligó a Keylor a esforzarse al máximo, hasta que en el minuto veinticuatro logró abrir el marcador con un golazo de Mertens. El tanto del belga significó una gran inyección de moral al equipo, y un jarro de agua fría a un Real Madrid que veía como se le ponía muy cuesta arriba la eliminatoria.

Siendo conscientes de ello, y de la importancia que tiene la Champions, el equipo comenzó a desplegarse tocando el balón. Le arrebató un poco la posesión al Nápoles, aunque seguía sin conseguir tirar ni un sólo tiro a puerta sobre la meta de Pepe Reina. Cinco minutos por detrás en el marcador fueron suficientes para que Cristiano Ronaldo reactivara con un tiro al palo al resto de sus compañeros. El portugués no tuvo su día, aunque se mostró activo durante todo el encuentro.

Benzema disputando el cuero/ FOTOGRAFÍA: Real Madrid

Bendito descanso para el Real Madrid

Si el Real Madrid no había puesto rumbo al túnel de vestuarios en el descanso perdiendo ya la eliminatoria, aún con el buen resultado de ida, fue por Keylor Navas y por la falta de acierto de cara al gol del Nápoles. Parecían guardarse lo mejor para la segunda mitad, pero no todo es lo que en un principio parece ser.

Los blancos dieron un cambio de imagen sustancial al reanudarse el choque. De no ser por el cambio de actitud, y por la calidad que atesoran los jugadores, el equipo habría vuelto a Madrid eliminado de la Champions. Pero esto es el Madrid. El coraje, la garra, el ímpetu y un cúmulo de adjetivos que califican a un equipo que puede cambiar totalmente el rumbo de un partido tras una charla táctica.

Sergio Ramos siempre acude a la llamada de socorro

Pronto, mucho antes de lo esperado, reaccionó el cuadro de Zidane. A los siete minutos de la segunda parte, Toni Kroos se dispuso a colgar un córner que sólo podía tener un único destinatario. No podía ser otro. Ni Cristiano, ni Benzema, ni Gareth Bale. El que puso el empate en el marcador, con un testarazo de cabeza, fue el de siempre. Sergio Ramos García, alias "Aerolíneas de Chamartín".

El primer gol de Sergio Ramos/ FOTOGRAFÍA: Real Madrid

La diana del camero dejó muy hundido a un Nápoles que veía aún más difícil la posibilidad de una remontada. No le dio tiempo al conjunto de Sarri a volver a entrar en el partido cuando ya se encontró con otro córner del Real Madrid que segundos más tarde volvería a encontrarse con la cabeza de Sergio Ramos. Los merengues consiguieron darle la vuelta al partido, y sentenciar la eliminatoria cuando apenas se cumplía el minuto sesenta de partido.

Con el billete a cuartos casi en el bolsillo, el Real Madrid todavía tuvo tiempo de marcar otro más. No fue hasta el noventa, cuando un Morata que no llevaba ni quince minutos en el césped, marcó el tercero y definitivo gol que acababa con el sueño napolitano de eliminar al campeón de Europa. El Napoli plantó cara, y fue capaz de meter el miedo a todos los aficionados del Real Madrid, pero cuarenta y cinco minutos no son suficientes para mandar a casa a un equipo que acumula once Champions en sus vitrinas.