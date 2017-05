James y Morata se lucen en otra goleada blanca

Paseo militar para el Real Madrid en la ciudad nazarí ante un Granada que apenas opuso resistencia ante el equipo de Zinedine Zidane, que de la mano de James Rodríguez y Álvaro Morata se llevaron los tres puntos del estadio Los Cármenes para seguir en la dura pugna que mantiene con el Barça por ganar la Liga tras la victoria lograda por los de Luis Enrique en el Camp Nou ante el Villarreal.

La victoria culé obligaba a los de la capital de España a ganar este choque, ante un Granada ya descendido que no se jugaba más que la honra y la oportunidad de ser juez de la Liga ante todo un Real Madrid. Pero la inoperancia del equipo local fue total, sin ninguna ambición por sacar algo positivo, un equipo sin alma ya desahuciado que no dio problemas al equipo blanco que hoy vistió de negro en su visita a la ciudad de la Alhambra.

Al equipo de Zidane sólo le restan tres partidos para llevarse este campeonato liguero, dos de ellos serán fuera de casa, ante el Celta de Berizzo y ante el Málaga de Míchel en la última jornada. Además deberán recibir al Sevilla el fin de semana que viene en el Bernabéu, quizá el rival más complicado de los tres que le quedan al Madrid, aunque ninguno de ellos se antoja fácil a priori.

James firmó un doblete en Los Cármenes. | Foto: (realmadrid.com)

Inicio contundente del Real

Los hombres de Zidane no quisieron especular desde que el balón comenzó a rodar por el césped de Los Cármenes y buena muestra de ello fue el primer tanto de la tarde-noche obra de James Rodríguez en el minuto tres. El colombiano firmó el primer gol tras un gran rondo de los hombres de ataque del Madrid, un centro de Lucas Vázquez que recibió en banda de Morata y que el colombiano sólo tuvo que empujar a las redes con facilidad para hacer su primer gol del partido.

El Madrid siguió con su arranque brutal en el partido y no permitió nada a un Granada que era un querer y no poder, por lo que los blancos prosiguieron con su buen fútbol y a base de tocar y tocar llegó el segundo para los de Zizou, de nuevo en las botas de James, mejor dicho en la cabeza del colombiano, que tras un centro de Lucas nuevamente a la otra banda y tras recogerla Fabio Coentrao, éste la puso templada al área para que el 10 del Real Madrid firmará un buen cabezazo que Ochoa no pudo salvar.

La reacción de Adams a este 0-2 tan tempranero fue cambiar a Aly Mallé por Uche, que entró al campo con un resultado muy adverso. Con sus dos goles en el día de hoy, James ya supera en goles a Robinho y Mijatovic en el Real Madrid desde que el sudamericano aterrizara en Madrid desde Mónaco, lo que supone un dato tremendo para motivar más al colombiano.

Benzema salió en la segunda parte por Asensio. | Foto: (laliga.com)

Torrente en ataque

Los de Chamartín no levantaron el pie del acelerador y siguieron tocando y tocando con gran facilidad, buscando siempre la portería de Ochoa que hoy no pudo hacer nada por salvar a su equipo. Álvaro Morata no faltó a su cita con el gol y tras una buena incursión de Danilo por la banda derecha, terminó en un pase atrás del brasileño que Morata reventó por la escuadra granadina para hacer el tercer gol de su equipo y sentenciar un partido que no tenía mucha más historia.

Cinco minutos después el delantero madrileño firmaba el cuarto y definitivo del partido y su segundo gol particular tras una buena jugada individual en el área, en la que tras recortar por dos veces a la defensa nazarí chutó a puerta como el killer que es para hacer un gran tanto, superando de esta manera a su compañero en la delantera Karim Benzema. El francés lleva 17 goles esta temporada por los 19 que suma ya Morata, compartiendo de esta manera protagonismo con el 9 del Madrid pese a contar con menos minutos de juego.

El partido no tuvo más historia con el 0-4 y los de Zizou se dedicaron a seguir haciendo su fútbol hasta el final, permitiendo al técnico dar descanso a hombres clave como Asensio, Casemiro y Lucas Vázquez, que fueron sustituidos por Benzema, Isco y Mariano respectivamente. Los locales no dieron señales de vida salvo alguna aparición arriba de Adrián Ramos y Andreas Pereira, que fueron incapaces de batir a un Kiko Casilla que tuvo un partido de los más tranquilo. Así se llegó al final de un partido al que le sobró la segunda parte por completo y que permite al Real Madrid seguir dependiendo de sí mismo para lograr el ansiado título liguero.