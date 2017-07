Zidane: "No hemos hecho un mal partido"

www.realmadrid.com

"El Manchester City ha sido un poco superior en momentos importantes. No estoy contento por la derrota, está claro. A pesar del resultado no hicimos un mal partido, pero es un mal resultado. Estamos en la preparación y solamente es el segundo partido. No hay que hablar más de lo que ha pasado, perdemos y ya está. Ahora toca descansar, porque tenemos un encuentro el sábado y queremos hacer un partido mejor", comenzó destacando el técnico madridista.



Zidane sacó el lado bueno del partido, resaltando la ausencia de lesiones. A pesar de ello, dejó ver su disgusto con el resultado. “Lo bueno es que todos han jugado. Los que han entrado han tenido media hora y lo hicieron bien, mientras que los que empezaron han jugado una hora y no ha habido lesiones. El único aspecto negativo es la lesión de Toni el otro día, aunque no es grave. No me gusta perder y estamos un poco fastidiados de todas formas”.

Sobre la buena actuación, una vez más, de los jugadores jóvenes, el entrenador galo se mostró muy satisfecho, subrayando el golazo de Óscar: “Todos los jóvenesme están gustando, porque son muy buenos. Tienen talento y trabajan bien. No voy a destacar a uno en particular, pero me alegro por el gol de Óscar. Para un chico de 18 años marcar con el primer equipo es una alegría tremenda”.

Al ser preguntado por la posibilidad de fichar a Mbappé, y si para ello debería salir algún componente de la BBC, Zidane se mostró tajante. El técnico francés no descarta el fichaje de Mbappé, pero no quiere que salga nadie de la BBC: “Soy el entrenador. El tema de Mbappé lo tienes que hablar con otra persona. Estamos trabajando y ya veremos lo que pasa. Pero ojalá que se queden todos los miembros de la BBC y todos los jugadores que están aquí. Luego, hasta el 31 de agosto puede pasar de todo”.

Zidane destacó la buena actuación de Keylor Navas, quien ha sabido sobreponerse a los malos momentos de la temporada pasada: “Keylor quiere jugar bien y hacer las cosas bien siempre. Dentro de la carrera de un jugador siempre hay momentos un poco difíciles. Todos los han tenido. Lo bueno de Keylor es que nunca se rinde y quiere siempre hacerlo bien. Está haciendo una buena preparación y está muy bien”.

Para finalizar, el técnico blanco señaló el buen partido del Manchester City, un equipo que según Zidane se ha reforzado muy bien: “Es un equipo que se ha reforzado y se nota. Hemos bajado un poco la intensidad y el partido fue como fue. No ha sido un mal partido, hicimos algunas cosas bien. Tuvimos ocasiones, pero aún así es un duelo perdido y hay que pensar en el próximo y en hacerlo mejor”, concluyó el entrenador francés.