Previa Real Madrid vs Deportivo de la Coruña/ Foto: Vavel

Será difícil motivarse para los jugadores madridistas cada vez que la competición en juego sea La Liga. Cada partido liguero está siendo una pesadilla para el Real Madrid durante esta temporada y aún más cuando se disputa en el Santiago Bernabéu. Pero solo existe una manera de prepararse para aquellos envites que se avecinan próximamente, y no es otra que ganar para ir adquiriendo la confianza que falta. La Liga se puede abandonar totalmente o, por el contrario, tomarlo como la oportunidad para ir mejorando tanto en confianza como en el juego. Son dos posibles caminos, pero tratándose del Real Madrid, tan solo hay uno que se pueda escoger. Si hay algo a lo que la camiseta blanca obliga siempre a hacer es a salir a ganar, aunque apenas haya nada en juego.

El Depor por su parte no tiene que elegir entre ningún camino. La victoria es obligada simplemente por pura necesidad. Comienza la segunda vuelta y cada partido es una final más para acercarse al objetivo de la salvación. Un inicio nada fácil en el Bernabéu pero que servirá a los aficionados y al entrenador deportivista para saber el grado de sufrimiento que tendrán que soportar de aquí a final de temporada.

Confianza y orgullo

Cristiano se lamenta en el partido ante el Villarreal/Foto:Daniel Nieto (Vavel)

Decía Zidane en anteriores declaraciones que era vital enlazar algunas victorias consecutivas para coger la confianza que hiciera que el equipo despegara. Pues en el partido del domingo tiene una oportunidad perfecta para continuar ganando partidos tras hacerlo en la ida de la Copa del Rey en Butarque. Es cierto que en ese partido el conjunto blanco no mostró una mejoría en su juego con respecto a sus anteriores partidos, pero parece que volvió algo que estaba echando mucho en falta: la suerte. Esa suerte que le faltó en el encuentro ante el Villarreal que puso fin a sus aspiraciones ligueras.

Además, aparte de las cuestiones de ganar por orgullo y para coger confianza, el club blanco no puede dejarse llevar absolutamente en Liga. No todos los objetivos están cumplidos y deberá luchar por no quedarse fuera de puestos Champions. Por increíble e imposible que pareciera a principio de temporada, los de Zidane necesitan sumar los tres puntos si no quieren ver peligrar esos puestos europeos.

Un Depor necesitado de puntos

Y si mal está el Real Madrid en la clasificación, la situación del Deportivo es mucho más alarmante. El subidón del Alavés en las últimas jornadas y el mal momento de los gallegos ha provocado que el conjunto blanquiazul caiga hasta los puestos de descenso. Los de Cristóbal Parralo vienen de perder ante el Valencia en un partido que pudo empatar en los minutos finales. Pero los de Riazor deberán dejar de merecer sacar puntos y empezar a sacarlos de verdad. No valen excusas, pues empieza la segunda vuelta y cada vez quedan menos puntos en juego, y tienen que salir a ganar en cada partido, aunque jueguen en el Santiago Bernabéu.

La situación cada vez toma tintes más oscuros y el Depor necesita una victoria que le permita poder salir de los puestos bajos y ningún lugar mejor para hacerlo y coger confianza que en casa del vigente campeón de Liga. Pocas veces tendrán la oportunidad de enfrentarse a un Real Madrid en horas tan bajas.

Adrián López en el encuentro ante el Valencia/ Foto: Deporivo de la Coruña

Los precedentes sonríen al Real Madrid

Poca suerte está teniendo el Deportivo de la Coruña cada vez que se enfrenta al Real Madrid en los últimos años. Aunque todavía perdura en la memoria de los aficionados coruñeses el año del ‘Centenariazo’, la historia reciente es muy favorable a los madridistas. Los cinco partidos anteriores a este se han saldado con victoria madridista. El equipo blanco ya dejó atrás esa maldición que le perseguía cada vez que pisaba Riazor, dónde estuvo varios años seguidos sin ganar. Si se cuentan tan solo los partidos ligueros disputados en la capital madrileña, ambos equipos se han enfrentando un total de 45 veces con un saldo de 38 victorias blancas, cinco empates y dos derrotas madridistas.

Cuando se enfrentaron en la primera jornada de Liga, el Real Madrid se llevó los tres puntos de Riazor con un claro y contundente 0-3. Mucho más ajustado fue el partido de la temporada pasada en el Santiago Bernabéu. En dicho encuentro ocurrió uno de los milagros a los que el Madrid del año pasado tenía acostumbrado a sus aficionados. Una remontada de vértigo que culminó con un gol de Ramos cuando el partido ya agonizaba en sus instantes finales.

Declaraciones

En la rueda de prensa previa al encuentro ante el Deportivo, Zidane dejó claro que el objetivo del equipo en Liga es "pelear todos los partidos desde ahora hasta el final". "Nunca voy a tirar la toalla ni me voy a rendir, como marcan los valores de este club", declaró el técnico blanco. Además, aclaró que no le preocupa la mala racha en casa y que la solución a este problema está en ellos mismos. Respecto a la posibilidad de que llegaran nuevos fichajes en invierno volvió a reiterar que "no se va a fichar nada" y que no hay ningún problema entre el club y él por ese tema.

Por su parte, Cristóbal Parralo no se muestra confiado a pesar de la situación del Real Madrid y admitió que "jugar ante el Real Madrid nunca es bueno, además es un equipo herido que va a querer dar una alegría a su afición". Comentó también la posibilidad de que juegue el jugador filiar One del que dijo ser "un jugador contundente, intenso, agresivo y valiente. Si juega no se va a arrugar".

Árbitro

El encargado de arbitrar el partido será el colegiado almeriense Fernández Borbalán. El último precedente de este colegiado en el Santiago Bernabéu fue esta misma temporada en el encuentro de la primera vuelta ante el Valencia en el que el Madrid empató con polémica arbitral que provocó el enfado de la afición por un posible penalti no pitado a favor del conjunto blanco.

Convocatorias

A falta de que Zidane comunique la convocatoria oficial, el Real Madrid contará con las bajas de Sergio Ramos y Vallejo por lesión. Por lo demás, todos están disponibles para ser convocados por el técnico francés.

El Deportivo por su parte, tendrá la baja asegurada de Albentosa y Fede Cartabia mientras que Sidnei está entre algodones y es duda para el partido. Tampoco estará el jugador cedido por el Real Madrid, Fede Valverde.

Posibles alineaciones